У Києві на концерті "Океан Ельзи" масово перевіряли у чоловіків документи – відео

На оприлюднених відео можна побачити, як, ймовірно, співробітники ТЦК перевіряли документи у багатьох чоловіків перед входом до Палацу спорту

Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

У Києві на концерті гурту "Океан Ельзи" 11 жовтня близько пів сотні людей у військовій формі перевіряли документи у чоловіків біля Палацу спорту. Про це повідомляють кореспонденти ТСН та Київ 24 з місця події.

Журналісти стверджують, що один із представників ТЦК не дав відповідь на їхнє запитання щодо подій і порадив звернутися до пресслужби.

На оприлюднених відео можна побачити, як, ймовірно, співробітники ТЦК перевіряли документи у багатьох чоловіків перед входом до Палацу спорту.

В окремих роликах можна побачити, як люди скандують "Ганьба поліції!".

На іншому відео зафіксовано, як двоє чоловіків сідають у службовий автомобіль поліції. Деталі інциденту залишаються невідомими, ТСН не надала додаткової інформації.