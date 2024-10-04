Тепер за повісткою поштою до ТЦК треба з'явитися раніше – постанова уряду
Уряд скоротив термін, за який потрібно прибути до територіальних центрів комплектування згідно з повісткою, отриманою поштою. Відповідна постанова за підписом прем'єра Дениса Шмигаля з'явилася на сайті Кабінету міністрів.
Раніше, за ухваленим урядом Порядком, день явки резервіста або військовозобов'язаного до ТЦК був "не раніше 14 дня від дня надсилання повістки" поштою рекомендованим листом із повідомленням про вручення.
Тепер же діє така норма: з обласного центру треба з'явитися до ТЦК впродовж семи діб, а з інших населених пунктів дають 10 діб.
Раніше очільник Укрпошти Ігор Смілянський повідомив, що розсилка повісток компанією нічим не відрізняється від надсилання судових документів – повістка має вигляд звичайного рекомендованого листа, який людина отримує під підпис.
- 19 вересня стало відомо, що Укрпошта почала розсилати перші 6000 повісток без участі ТЦК.
- 24 вересня УП з посиланням на документ із підписом голови Мінекономіки заявила, що уряд виділив понад 70 млн грн на централізований друк та розсилання 900 000 повісток до кінця поточного року.
- Повістки до ТЦК поштою стосуються і тих, хто виконує дистанційну роботу, працює з дому, тимчасово непрацездатний або у відпустці – роботодавець має проінформувати таких людей згідно з постановою Кабміну.