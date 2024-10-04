Тепер за повісткою поштою до ТЦК треба з'явитися раніше – постанова уряду

З обласного центру треба прийти впродовж семи діб, а з інших населених пунктів дають 10 діб

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Уряд скоротив термін, за який потрібно прибути до територіальних центрів комплектування згідно з повісткою, отриманою поштою. Відповідна постанова за підписом прем'єра Дениса Шмигаля з'явилася на сайті Кабінету міністрів.

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Раніше, за ухваленим урядом Порядком, день явки резервіста або військовозобов'язаного до ТЦК був "не раніше 14 дня від дня надсилання повістки" поштою рекомендованим листом із повідомленням про вручення.

Тепер же діє така норма: з обласного центру треба з'явитися до ТЦК впродовж семи діб, а з інших населених пунктів дають 10 діб.

Раніше очільник Укрпошти Ігор Смілянський повідомив, що розсилка повісток компанією нічим не відрізняється від надсилання судових документів – повістка має вигляд звичайного рекомендованого листа, який людина отримує під підпис.