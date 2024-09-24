Кабмін виділив кошти на друк та розсилання 900 000 повісток до кінця року – УП

Військоий квиток (Фото: Одеський ТЦК та СП)

Уряд виділив понад 70 млн грн на централізований друк та розсилання 900 000 повісток до кінця поточного року. Про це повідомила Українська правда із посиланням на витяг із пояснювальної записки до розпорядження за підписом віцепрем'єрки, міністерки економіки Юлії Свириденко.

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За даними видання, відповідне рішення ухвалене у вівторок, 24 вересня.

У документі йдеться, що Міністерство оборони отримає із резервного фонду держбюджету 71,8 млн грн для проведення централізованого друку повісток про виклик резервіста або військовозобов'язаного до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки, а також на розсилку їх поштою.

Щомісяця заплановано друкувати та розсилати близько 300 000 повісток. Загалом до кінця року планується надрукувати й розіслати 900 000 повісток.

Вартість друку становитиме 17,8 млн грн, а розсилки поштою – 54 млн грн.

Фото: Українська правда

28 липня Міноборони повідомило, що поки немає нормативно-правової бази щодо введення електронних повісток для військовозобов'язаних.

19 вересня стало відомо, що Укрпошта почала розсилати перші 6000 повісток без участі ТЦК.

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