Кабмін затвердив новий вигляд повісток – фото
Уряд затвердив зовнішній вигляд повісток на бланку та повісток, які формуватимуться через Реєстр призовників, військовозобов'язаних та резервістів "Оберіг". Про це йдеться у постанові Кабміну від 16 серпня №951 "Про внесення змін до порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період".
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У документі зазначається, що повістки, сформовані за допомогою реєстру "Оберіг" (зокрема видруковані), та повістки, оформлені на бланку, мають однакову юридичну силу.
Однак на повістці, сформованій за допомогою реєстру, має бути QR-код. Такі повістки можуть: централізовано друкуватися і надсилатися військовозобов’язаним рекомендованим поштовим відправленням з описом вкладення та повідомленням про вручення; друкуватися та вручатися під час оповіщення у видрукованому вигляді.
У разі надсилання повістки, сформованої за допомогою реєстру, поштою на такому відправленні повинні вказуватися кодовий ідентифікатор оператора поштового зв’язку, прізвище, ім’я та по батькові, а також адреса громадянина, якому надсилається повістка.
У разі оформлення повістки на бланку керівник Територіального центру комплектування та соціальної підтримки засвідчує її особистим підписом та скріплює гербовою печаткою.
- 26 червня нардеп Веніславський заявив, що уряд і військове керівництво не розглядають можливість оформлення електронних повісток.
- 28 липня Міноборони повідомило, що наразі немає нормативно-правової бази щодо введення електронних повісток для військовозобов'язаних.
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