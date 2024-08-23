Кабмін затвердив новий вигляд повісток – фото

Повістки, сформовані за допомогою реєстру "Оберіг", та повістки, оформлені на бланку, мають однакову юридичну силу, йдеться в постанові

Військовий квиток (Ілюстративне фото: Depositphotos)

Уряд затвердив зовнішній вигляд повісток на бланку та повісток, які формуватимуться через Реєстр призовників, військовозобов'язаних та резервістів "Оберіг". Про це йдеться у постанові Кабміну від 16 серпня №951 "Про внесення змін до порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період".

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У документі зазначається, що повістки, сформовані за допомогою реєстру "Оберіг" (зокрема видруковані), та повістки, оформлені на бланку, мають однакову юридичну силу.

Однак на повістці, сформованій за допомогою реєстру, має бути QR-код. Такі повістки можуть: централізовано друкуватися і надсилатися військовозобов’язаним рекомендованим поштовим відправленням з описом вкладення та повідомленням про вручення; друкуватися та вручатися під час оповіщення у видрукованому вигляді.

У разі надсилання повістки, сформованої за допомогою реєстру, поштою на такому відправленні повинні вказуватися кодовий ідентифікатор оператора поштового зв’язку, прізвище, ім’я та по батькові, а також адреса громадянина, якому надсилається повістка.

У разі оформлення повістки на бланку керівник Територіального центру комплектування та соціальної підтримки засвідчує її особистим підписом та скріплює гербовою печаткою.

Скриншот: постанова уряду

Скриншот: постанова уряду

Скриншот: постанова уряду

26 червня нардеп Веніславський заявив, що уряд і військове керівництво не розглядають можливість оформлення електронних повісток.

28 липня Міноборони повідомило, що наразі немає нормативно-правової бази щодо введення електронних повісток для військовозобов'язаних.

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