Поки електронних повісток не буде, закони про них не обговорюють – нардеп Веніславський

За словами нардепа, зараз не обговорюють внесення змін до законів, які могли б передбачати оповіщення або оформлення електронних повісток

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Наразі уряд і військове керівництво не розглядає можливість оформлення електронних повісток. Про це заявив представник комітету Верховної Ради з нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський під час пресконференції в "Медіацентрі Україна – Укрінформ".

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Він зазначив, що питання щодо можливості оформлення електронних повісток наразі не порушується – це спільна позиція Міноборони, головнокомандувача Збройних Сил України Олександра Сирського, Офісу президента та профільного комітету Ради.

Веніславський розповів – коли в комітеті нацоборони та розвідки розглядався законопроєкт, була дискусія протягом декількох місяців над усіма сенситивними питаннями, одне з яких — можливість або неможливість оформлення повісток через електронні засоби комунікації.

"Було ухвалене консенсуальне рішення, що наразі це є передчасним", — сказав нардеп.

За словами нардепа, зараз також не обговорюють внесення змін до законів, які могли б передбачати оповіщення або оформлення електронних повісток.

Також нардеп зауважив, що станом на ранок 26 червня, за інформацією від заступниці міністра оборони Катерини Черногоренко, оновили свої військово-облікові персональні дані 2 млн 370 000 українців.

18 червня 2024 року у мобільному застосунку "Резерв+" з'явився електронний військово-обліковий документ та QR-код для перевірки даних.

Також у застосунку з'явилася функція виправлення даних онлайн для військових та військовозобов'язаних.

22 червня 2024 року заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко заявила, що до Резерв+ буде додано можливість отримати електронне скерування на проходження ВЛК, а також запроваджено онлайн-рекрутинг і навчання для військовозобов'язаних.

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