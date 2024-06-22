Міноборони: До Резерв+ додадуть рекрутинг, навчання та електронне скерування на ВЛК

Катерина Черногоренко (Фото: Facebook)

До мобільного застосунку "Резерв+" буде додано можливість отримати електронне скерування на проходження ВЛК, а також запроваджено онлайн-рекрутинг та навчання для військовозобов'язаних. Про це в інтерв'ю NV розповіла заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

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Вона нагадала, що команда Міноборони вже розробила функціонал, який дозволяє дистанційно виправити дані, не здійснюючи візиту до ТЦК та СП.

"Надалі ми плануємо додати можливість отримати електронне скерування на проходження ВЛК, запровадити онлайн-рекрутинг, щоб людина могла подавати своє резюме через додаток до тієї військової частини, яка безпосередньо її цікавить, працювати з тим командиром, з яким вона відчуває себе максимально впевненою та ефективною", – заявила Черногоренко.

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Також, за її словами, до Резерв+ буде додано навчання для військовозобов'язаних.

Заступниця міністра оборони пояснила, що до застосунку хочуть додати всю необхідну інформацію, яка буде корисною людині, щоб підготуватися до служби в лавах ЗСУ.

"Там будуть відеоуроки, тести, потім сертифікати. Фактично вся цифрова команда Міністерства оборони планує створити повністю електронний ТЦК та СП, щоб взаємодія громадянина з цими органами в більшості випадків відбувалася виключно за допомогою смартфону", – додала вона.

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