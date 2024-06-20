Речник Міноборони пояснив, для чого запустили чатбот "Армія+"

Чатбот містить відповіді на запитання, які можуть поставити як військові та їхні родини, так і цивільні

Фото: Генштаб ЗСУ

Міноборони 20 червня запустило чатбот "Армія+". Речник відомства Дмитро Лазуткін розповів LIGA.net, що він має консультативний характер як для військових та їхніх сімей, так і для цивільних.

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"Чатбот "Армія+" створено як для військовослужбовців, так і для цивільних. Там можна буде знайти відповіді на найбільш розповсюджені запитання, отримати покрокові інструкції", – сказав він.

Наприклад, у чаті можна дізнатися:

→ який перелік документів необхідний для отримання тих чи інших пільг або виплат;

→ що робити й до кого звертатися родинам загиблих;

→ яким чином вирішувати ті чи інші проблеми, пов'язані з життям військових та їхніх родин.

Окрім того, військовозобов'язані там можуть отримати інформацію щодо проходження ВЛК, бронювання, рекрутингу і всього, що стосується мобілізації до Сил оборони.

Раніше LIGA.net писала, що для того, щоб скористатися чатботом, потрібно перейти за посиланням та вибрати відповідну категорію запитань. Після чого бот надасть доступ до інформації, яка цікавить користувача.

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