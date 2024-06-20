Спикер Минобороны объяснил, для чего запустили чат-бот "Армия+"

Чат-бот содержит ответы на вопросы, которые могут задать как военные и их семьи, так и гражданские

Фото: Генштаб ВСУ

Минобороны 20 июня запустило чат-бот "Армия+". Представитель ведомства Дмитрий Лазуткин рассказал LIGA.net, что он носит консультативный характер как для военных и их семей, так и для гражданских.

Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях

"Чат-бот "Армия+" создан как для военнослужащих, так и для гражданских. Там можно будет найти ответы на наиболее распространенные вопросы, получить пошаговые инструкции", – сказал он.

К примеру, в чате можно узнать:

→ какой список документов необходим для получения тех или иных льгот, или выплат;

→ что делать и к кому обращаться семьям погибших;

→ как решать те или иные проблемы, связанные с жизнью военных и их семей.

Кроме того, военнообязанные там могут получить информацию о прохождении ВЛК, бронировании, рекрутинге и всем, что касается мобилизации в Сил обороны.

Ранее LIGA.net писала, что для того, чтобы воспользоваться чатом, нужно перейти по ссылке и выбрать соответствующую категорию вопросов. После чего бот предоставит доступ к интересующей пользователя информации.

18 июня 2024 года в мобильном приложении "Резерв+" появился электронный военно-учетный документ и QR-код для проверки данных.

Также в приложении появилась функция исправления данных онлайн для военных и военнообязанных.

В Минобороны уточнили, что доступ к электронному военно-учетному документу и QR-коду получат все пользователи в течение следующих дней, обновление запускается в несколько волн.

Читайте также: Юристка Гнатик объяснила, каким образом 18-летних мужчин могут мобилизовать