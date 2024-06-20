Спикер Минобороны объяснил, для чего запустили чат-бот "Армия+"
Минобороны 20 июня запустило чат-бот "Армия+". Представитель ведомства Дмитрий Лазуткин рассказал LIGA.net, что он носит консультативный характер как для военных и их семей, так и для гражданских.
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"Чат-бот "Армия+" создан как для военнослужащих, так и для гражданских. Там можно будет найти ответы на наиболее распространенные вопросы, получить пошаговые инструкции", – сказал он.
К примеру, в чате можно узнать:
→ какой список документов необходим для получения тех или иных льгот, или выплат;
→ что делать и к кому обращаться семьям погибших;
→ как решать те или иные проблемы, связанные с жизнью военных и их семей.
Кроме того, военнообязанные там могут получить информацию о прохождении ВЛК, бронировании, рекрутинге и всем, что касается мобилизации в Сил обороны.
Ранее LIGA.net писала, что для того, чтобы воспользоваться чатом, нужно перейти по ссылке и выбрать соответствующую категорию вопросов. После чего бот предоставит доступ к интересующей пользователя информации.
18 июня 2024 года в мобильном приложении "Резерв+" появился электронный военно-учетный документ и QR-код для проверки данных.
Также в приложении появилась функция исправления данных онлайн для военных и военнообязанных.
- В Минобороны уточнили, что доступ к электронному военно-учетному документу и QR-коду получат все пользователи в течение следующих дней, обновление запускается в несколько волн.
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