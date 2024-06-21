Кабмін: Поліціянти та студенти проходитимуть базовий військовий вишкіл

Відтепер базовий військовий вишкіл будуть проходити чоловіки (жінки – добровільно), які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти

Фото: Генштаб ЗСУ

Студенти, курсанти вищих військових навчальних закладів та поліціянти проходитимуть базовий військовий вишкіл. Такий порядок затвердив Кабінет міністрів 21 червня, передає представник уряду у парламенті Тарас Мельничук.

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Відтепер базовий військовий вишкіл будуть проходити чоловіки (жінки – добровільно), які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти.

Крім того, підготовку проходитимуть також:

→ курсанти вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти;

→ курсанти закладів вищої освіти зі специфічними умовами навчання, що здійснюють підготовку поліціянтів;

→ поліціянти під час проходження первинної професійної підготовки у закладах освіти зі специфічними умовами навчання, що здійснюють підготовку поліціянтів.

У документі зазначено, що організація та супроводження базового вишколу студентів та поліціянтів покладається на Міноборони, Міносвіти і науки, МВС, інші державні органи та органи місцевого самоврядування (за згодою) та Генеральний штаб ЗСУ.

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