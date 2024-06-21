Кабмин: Полицейские и студенты будут проходить базовую военную подготовку
Студенты, курсанты высших военных учебных заведений и полицейские будут проходить базовую военную подготовку. Такой порядок утвердил Кабинет министров 21 июня, передает представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук.
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Теперь базовую военную подготовку будут проходить мужчины (женщины – добровольно), которые учатся по дневной или дуальной форме получения образования.
Кроме того, подготовку будут проходить также:
→ курсанты высших военных учебных заведений, военных учебных подразделений высшего образования;
→ курсанты заведений высшего образования со специфическими условиями обучения, осуществляющими подготовку полицейских;
→ полицейские во время прохождения первичной профессиональной подготовки в учебных заведениях со специфическими условиями обучения, осуществляющими подготовку полицейских.
В документе указано, что организация и сопровождение базовой подготовки студентов и полицейских возлагается на Минобороны, Минобразования и науки, МВД, другие государственные органы и органы местного самоуправления (по согласию) и Генеральный штаб ВСУ.
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