Кабмин: Полицейские и студенты будут проходить базовую военную подготовку

Отныне базовое военное обучение будут проходить мужчины (женщины – добровольно), обучающиеся по дневной или дуальной форме получения образования

Фото: Генштаб ВСУ

Студенты, курсанты высших военных учебных заведений и полицейские будут проходить базовую военную подготовку. Такой порядок утвердил Кабинет министров 21 июня, передает представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук.

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Теперь базовую военную подготовку будут проходить мужчины (женщины – добровольно), которые учатся по дневной или дуальной форме получения образования.

Кроме того, подготовку будут проходить также:

→ курсанты высших военных учебных заведений, военных учебных подразделений высшего образования;

→ курсанты заведений высшего образования со специфическими условиями обучения, осуществляющими подготовку полицейских;

→ полицейские во время прохождения первичной профессиональной подготовки в учебных заведениях со специфическими условиями обучения, осуществляющими подготовку полицейских.

В документе указано, что организация и сопровождение базовой подготовки студентов и полицейских возлагается на Минобороны, Минобразования и науки, МВД, другие государственные органы и органы местного самоуправления (по согласию) и Генеральный штаб ВСУ.

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