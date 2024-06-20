Демобилизацию могут рассмотреть в Раде до конца лета, но есть нюансы

Один из факторов внесения законопроекта о демобилизации в ВР до конца лета – это то, будет ли к тому времени сформировано достаточно резервов

Фото: Генштаб ВСУ

До конца лета в Верховную Раду может быть внесен законопроект о демобилизации, однако на это влияет ряд факторов. Об этом LIGA.net сообщили нардепы от Слуги народа, члены парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Юрий Здебский и Игорь Копытин.

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По словам Здебского, один из важнейших факторов – это то, будет ли в Украине к тому времени сформировано достаточно резервов. По его словам, сейчас закон о мобилизации в этом ключе демонстрирует "хорошую тенденцию".

"Тогда будем говорить о том, что какие-то категории военнослужащих можно будет отпустить. Вопрос некоторых категорий мы уже обсуждаем. Например, категория 50+ – это категория, которая преимущественно работает в тыловых подразделениях. Поэтому можно ограничить призыв таких людей", – пояснил народный избранник.

Копытин в свою очередь напомнил, что в свое время при принятии закона о мобилизации по просьбе представителей Генштаба была изъята статья, предусматривающая сроки службы в ВСУ. В то же время, было заявлено, что пункт о демобилизации будет вынесен в отдельный законопроект, который должен быть разработан Кабинетом Министров в течение полугода.

"Поэтому появления проекта этого документа следует ожидать в указанный срок. Но это мы говорим только о тексте закона. В каком он будет виде и какое время понадобится для его обсуждения и принятия – покажет время", – сказал он.

Законодатель не исключил, что законопроект о демобилизации может быть внесен в Раду до конца лета.

9 апреля парламентарии убрали положения, регулировавшие вопросы демобилизации по мобилизационному законопроекту. На следующий день в Минобороны сказали, что парламентский комитет по вопросам нацбезопасности и обороны рекомендовал разработать новый законопроект о демобилизации в течение восьми месяцев.

11 апреля Верховная Рада приняла постановление, которое обязывает Кабмин принять решение о разработке и внесении на рассмотрение законопроекта о механизмах ротации и демобилизации военных.

18 апреля народный депутат Грищук заявил, что решение убрать положение о демобилизации из нового законопроекта было бы принято Генштабом ВСУ, если бы это не сделала Верховная Рада.

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