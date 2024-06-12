Демобилизацию исключили из законопроекта по просьбе Сырского и Умерова – Завитневич
Вопрос демобилизации исключили из законопроекта о мобилизации из-за письма главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Александра Сырского и министра обороны Рустема Умерова. Это произошло в связи с изменением ситуации на поле боя. Об этом в интервью BBC рассказал глава комитета по нацбезопасности, обороне и разведке, депутат от Слуги народа Александр Завитневич.
Смотрите нас на YouTube: объясняем сложные вещи простыми словами
"Когда законопроект разрабатывался в 2023 году – тогда была одна ситуация на фронте. Когда уже было время его принятия – уже совсем другая ситуация", – заявил он.
Завитневич утверждает – было большое желание прописать демобилизацию, но если бы это приняли, то в некоторых подразделениях опытные военные ушли бы из армии в один момент.
"Представьте, что бы это было, если в этих подразделениях нет опытных, на кого тогда опираться? Поэтому риски были огромные", – рассказал нардеп.
Он отметил, что законопроект, который установит сроки демобилизации, готовит Министерство обороны вместе с Генеральным штабом.
Нардеп утверждает – нужно посмотреть на результаты мобилизации, которые будут через 2-3 месяца, а тогда "можно будет говорить о сроках демобилизации".
- 9 апреля парламентарии убрали положения, регулировавшие вопросы демобилизации по мобилизационному законопроекту. На следующий день в Минобороны сказали, что парламентский комитет по вопросам нацбезопасности и обороны рекомендовал разработать новый законопроект о демобилизации в течение восьми месяцев.
- 11 апреля Верховная Рада приняла постановление, которое обязывает Кабмин принять решение о разработке и внесении на рассмотрение законопроекта о механизмах ротации и демобилизации военных.
- 18 апреля народный депутат Грищук заявил, что решение убрать положение о демобилизации из нового законопроекта было бы принято Генштабом ВСУ, если бы это не сделала Верховная Рада.
Читайте также: Демобилизация. Можно найти решение, чтобы заменить хотя бы часть людей – офицер Селезнев