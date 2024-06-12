Демобилизацию исключили из законопроекта по просьбе Сырского и Умерова – Завитневич

Родственники украинских бойцов призывают установить срок демобилизации (Фото: EPA)

Вопрос демобилизации исключили из законопроекта о мобилизации из-за письма главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Александра Сырского и министра обороны Рустема Умерова. Это произошло в связи с изменением ситуации на поле боя. Об этом в интервью BBC рассказал глава комитета по нацбезопасности, обороне и разведке, депутат от Слуги народа Александр Завитневич.

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"Когда законопроект разрабатывался в 2023 году – тогда была одна ситуация на фронте. Когда уже было время его принятия – уже совсем другая ситуация", – заявил он.

Завитневич утверждает – было большое желание прописать демобилизацию, но если бы это приняли, то в некоторых подразделениях опытные военные ушли бы из армии в один момент.

"Представьте, что бы это было, если в этих подразделениях нет опытных, на кого тогда опираться? Поэтому риски были огромные", – рассказал нардеп.

Он отметил, что законопроект, который установит сроки демобилизации, готовит Министерство обороны вместе с Генеральным штабом.

Нардеп утверждает – нужно посмотреть на результаты мобилизации, которые будут через 2-3 месяца, а тогда "можно будет говорить о сроках демобилизации".

9 апреля парламентарии убрали положения, регулировавшие вопросы демобилизации по мобилизационному законопроекту. На следующий день в Минобороны сказали, что парламентский комитет по вопросам нацбезопасности и обороны рекомендовал разработать новый законопроект о демобилизации в течение восьми месяцев.

11 апреля Верховная Рада приняла постановление, которое обязывает Кабмин принять решение о разработке и внесении на рассмотрение законопроекта о механизмах ротации и демобилизации военных.

18 апреля народный депутат Грищук заявил, что решение убрать положение о демобилизации из нового законопроекта было бы принято Генштабом ВСУ, если бы это не сделала Верховная Рада.

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