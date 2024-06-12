Демобілізацію виключили із законопроєкту на прохання Сирського й Умєрова – "слуга" Завітневич
Питання демобілізації виключили із законопроєкту про мобілізацію через лист головнокомандувача Збройних Сил України Олександра Сирського та міністра оборони Рустема Умєрова. Це сталося у зв'язку зі зміною ситуації на полі бою. Про це в інтерв'ю BBC розповів голова комітету з нацбезпеки, оборони і розвідки, депутат від Слуги народу Олександр Завітневич.
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"Коли законопроєкт розроблявся в 2023 році – тоді була одна ситуація на фронті. Коли вже був час його прийняття – вже зовсім інша ситуація", – заявив він.
Завітневич стверджує – було велике бажання прописати демобілізацію, але якби це ухвалили, то в деяких підрозділах досвідчені військові пішли б з армії в один момент.
"Уявіть, що б це було, якщо в цих підрозділах немає досвідчених, на кого тоді спиратися? Тому ризики були величезні", – розповів нардеп.
Він зазначив, що законопроєкт, який встановить терміни демобілізації, готує Міністерство оборони разом з Генеральним штабом.
Нардеп стверджує – потрібно подивитися на результати мобілізації, які будуть через 2-3 місяці, а тоді "можна буде говорити про терміни демобілізації".
- 9 квітня парламентарі прибрали положення, що регулювали питання демобілізації з мобілізаційного законопроєкту. Наступного дня в Міноборони сказали, що парламентський комітет із питань нацбезпеки та оборони рекомендував розробити новий законопроєкт про демобілізацію впродовж восьми місяців.
- 11 квітня Верховна Рада ухвалила постанову, яка зобовʼязує Кабмін ухвалити рішення щодо розробки та внесення на розгляд законопроєкту щодо механізмів ротації та демобілізації військових.
- 18 квітня народний депутат Грищук заявив, що рішення прибрати положення про демобілізацію з нового законопроєкту було б ухвалене Генштабом ЗСУ, якби це не зробила Верховна Рада.
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