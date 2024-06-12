Демобілізацію виключили із законопроєкту на прохання Сирського й Умєрова – "слуга" Завітневич

Родичі українських бійців закликають встановити термін демобілізації (Фото: EPA)

Питання демобілізації виключили із законопроєкту про мобілізацію через лист головнокомандувача Збройних Сил України Олександра Сирського та міністра оборони Рустема Умєрова. Це сталося у зв'язку зі зміною ситуації на полі бою. Про це в інтерв'ю BBC розповів голова комітету з нацбезпеки, оборони і розвідки, депутат від Слуги народу Олександр Завітневич.

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"Коли законопроєкт розроблявся в 2023 році – тоді була одна ситуація на фронті. Коли вже був час його прийняття – вже зовсім інша ситуація", – заявив він.

Завітневич стверджує – було велике бажання прописати демобілізацію, але якби це ухвалили, то в деяких підрозділах досвідчені військові пішли б з армії в один момент.

"Уявіть, що б це було, якщо в цих підрозділах немає досвідчених, на кого тоді спиратися? Тому ризики були величезні", – розповів нардеп.

Він зазначив, що законопроєкт, який встановить терміни демобілізації, готує Міністерство оборони разом з Генеральним штабом.

Нардеп стверджує – потрібно подивитися на результати мобілізації, які будуть через 2-3 місяці, а тоді "можна буде говорити про терміни демобілізації".

9 квітня парламентарі прибрали положення, що регулювали питання демобілізації з мобілізаційного законопроєкту. Наступного дня в Міноборони сказали, що парламентський комітет із питань нацбезпеки та оборони рекомендував розробити новий законопроєкт про демобілізацію впродовж восьми місяців.

11 квітня Верховна Рада ухвалила постанову, яка зобовʼязує Кабмін ухвалити рішення щодо розробки та внесення на розгляд законопроєкту щодо механізмів ротації та демобілізації військових.

18 квітня народний депутат Грищук заявив, що рішення прибрати положення про демобілізацію з нового законопроєкту було б ухвалене Генштабом ЗСУ, якби це не зробила Верховна Рада.

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