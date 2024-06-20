Демобілізацію можуть розглянути в Раді до кінця літа, але є нюанси
До кінця літа до Верховної Ради може бути внесений законопроєкт про демобілізацію, але на це впливає низка факторів. Про це LIGA.net повідомили нардепи від Слуги народу, члени парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони й розвідки Юрій Здебський та Ігор Копитін.
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За словами Здебського, один з найважливіших факторів – це те, чи буде в Україні до того часу сформовано достатньо резервів. За його словами, зараз закон про мобілізацію у цьому ключі демонструє "хорошу тенденцію".
"Тоді говоритимемо про те, що якісь категорії військовослужбовців можна буде відпустити. Питання деяких категорій ми вже обговорюємо. Наприклад, категорія 50+ — це та категорія, яка переважно працює у тилових підрозділах. Тому можна обмежити призов таких людей", – пояснив народний обранець.
Копитін своєю чергою нагадав, що свого часу в процесі ухвалення закону про мобілізацію на прохання представників Генштабу було вилучено статтю, яка передбачає терміни служби в ЗСУ. Водночас було заявлено, що пункт про демобілізацію буде винесено в окремий законопроєкт, який має бути розроблений Кабінетом міністрів протягом пів року.
"Тож появи проєкту цього документа слід очікувати в зазначений термін. Але це ми кажемо лише про текст закону. Якого він буде вигляду і який час знадобиться на його обговорення й ухвалення – покаже час", – сказав він.
Законодавець не виключив, що законопроєкт про демобілізацію може бути внесений до Ради до кінця літа.
- 9 квітня парламентарі прибрали положення, що регулювали питання демобілізації з мобілізаційного законопроєкту. Наступного дня в Міноборони сказали, що парламентський комітет із питань нацбезпеки й оборони рекомендував розробити новий законопроєкт про демобілізацію впродовж восьми місяців.
- 11 квітня Верховна Рада ухвалила постанову, яка зобовʼязує Кабмін ухвалити рішення щодо розробки та внесення на розгляд законопроєкту щодо механізмів ротації та демобілізації військових.
- 18 квітня народний депутат Грищук заявив, що рішення прибрати положення про демобілізацію з нового законопроєкту було б ухвалене Генштабом ЗСУ, якби це не зробила Верховна Рада.
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