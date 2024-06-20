Демобілізацію можуть розглянути в Раді до кінця літа, але є нюанси

Один з найважливіших факторів внесення законопроєкту про демобілізацію у ВР до кінця літа – це те, чи буде до того часу сформовано достатньо резервів

Фото: Генштаб ЗСУ

До кінця літа до Верховної Ради може бути внесений законопроєкт про демобілізацію, але на це впливає низка факторів. Про це LIGA.net повідомили нардепи від Слуги народу, члени парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони й розвідки Юрій Здебський та Ігор Копитін.

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За словами Здебського, один з найважливіших факторів – це те, чи буде в Україні до того часу сформовано достатньо резервів. За його словами, зараз закон про мобілізацію у цьому ключі демонструє "хорошу тенденцію".

"Тоді говоритимемо про те, що якісь категорії військовослужбовців можна буде відпустити. Питання деяких категорій ми вже обговорюємо. Наприклад, категорія 50+ — це та категорія, яка переважно працює у тилових підрозділах. Тому можна обмежити призов таких людей", – пояснив народний обранець.

Копитін своєю чергою нагадав, що свого часу в процесі ухвалення закону про мобілізацію на прохання представників Генштабу було вилучено статтю, яка передбачає терміни служби в ЗСУ. Водночас було заявлено, що пункт про демобілізацію буде винесено в окремий законопроєкт, який має бути розроблений Кабінетом міністрів протягом пів року.

"Тож появи проєкту цього документа слід очікувати в зазначений термін. Але це ми кажемо лише про текст закону. Якого він буде вигляду і який час знадобиться на його обговорення й ухвалення – покаже час", – сказав він.

Законодавець не виключив, що законопроєкт про демобілізацію може бути внесений до Ради до кінця літа.

9 квітня парламентарі прибрали положення, що регулювали питання демобілізації з мобілізаційного законопроєкту. Наступного дня в Міноборони сказали, що парламентський комітет із питань нацбезпеки й оборони рекомендував розробити новий законопроєкт про демобілізацію впродовж восьми місяців.

11 квітня Верховна Рада ухвалила постанову, яка зобовʼязує Кабмін ухвалити рішення щодо розробки та внесення на розгляд законопроєкту щодо механізмів ротації та демобілізації військових.

18 квітня народний депутат Грищук заявив, що рішення прибрати положення про демобілізацію з нового законопроєкту було б ухвалене Генштабом ЗСУ, якби це не зробила Верховна Рада.

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