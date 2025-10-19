WP: Путін у розмові з Трампом вимагав повного контролю над Донецькою областю

Диктатор РФ заявив, що нібито згоден на вихід з окупованих частин Запорізької та Херсонської областей

Володимир Путін та Дональд Трамп (Фото: Sergey Bobylev/EPA)

Російський диктатор Володимир Путін під час телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом 16 жовтня вимагав, щоб Україна відмовилась від контролю над Донецькою областю, як умова припинення війни. Про це повідомило видання The Washington Post із посиланням на двох неназваних високопосадовців, ознайомлених зі змістом розмови.

Зосередження уваги Путіна на Донецькій області свідчить про те, що він не відступає від попередніх вимог, попри оптимізм Трампа щодо укладання угоди, заявили офіційні особи.

Президент США публічно не коментував вимогу Путіна до України віддати контроль над регіоном.

Співрозмовники додали, що Путін під час розмови також заявив, що нібито готовий здати частини двох інших регіонів України, які він захопив частково, Запорізької та Херсонської областей, в обмін на повний контроль над Донецькою областю.

Це дещо менш масштабна територіальна вимога, ніж та, яку він висунув у серпні на саміті Трампа та Путіна на Алясці. Деякі представники Білого дому представили це як прогрес, за словами одного з посадовців, який був поінформований про телефонну розмову з Путіним.

Українці навряд чи сприймуть це так, сказав інший посадовець, високопоставлений європейський дипломат.

"Це як продати їм власну ногу за безцінь", – сказав він.

Ні Білий дім, ні Кремль не відповіли на запит журналістів про коментар.