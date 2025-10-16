Трамп і Путін говоритимуть перед зустріччю президента США з Зеленським – Axios
16 жовтня президент США Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін проведуть телефонну розмову для обговорення війни РФ проти України. Про це з посиланням на обізнаного співрозмовника повідомило американське медіа Axios.
Наразі Білий дім не відповів на запит медіа про коментар щодо цієї інформації.
Якщо дані Axios справдяться, то розмова Трампа і Путіна відбудеться за день до зустрічі глави Штатів з його українським колегою Володимиром Зеленським.
Раніше, 14 жовтня, Трамп анонсував, що під час зустрічі говоритиме з Зеленським, зокрема, про передання Україні далекобійних ракет Tomahawk.
Кремль неодноразово висловлювався проти того, щоб США передавали таке озброєння українській стороні. У тому числі, безпосередньо Путін стверджував, що застосування Tomahawk нібито неможливо без участі американських військових – і це призведе до "якісно нового етапу ескалації" між Москвою та Вашингтоном.
Натомість президент України зауважував, що РФ боїться передання цих ракет – і це свідчить, що такий тиск може допомогти із закінченням війни.
- 15 жовтня Трамп заявив, що Україна хотіла б перейти в наступ.
- Газета The Telegraph заявила, що Трамп працює над створенням так званого фонду перемоги України, який буде фінансуватися коштом нових тарифів проти Китаю.
