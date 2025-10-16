The Telegraph: Трамп працює над створенням "фонду перемоги" України

Дональд Трамп (Фото: EPA)

Президент США Дональд Трамп працює над створенням так званого фонду перемоги України, який буде фінансуватися коштом нових тарифів проти Китаю. Про це повідомляє The Telegraph.

Видання зазначає, що Трамп доручив міністру фінансів США Скотту Бессенту представити цей план європейським колегам напередодні візиту президента Володимира Зеленського до Вашингтона 17 жовтня.

"Президент Трамп доручив послу та мені передати нашим європейським союзникам, що ми підтримаємо запровадження "мита на російську нафту" проти Китаю або "мита заради української перемоги" проти Китаю. Але наші українські чи європейські союзники мають бути готові йти за нами. Ми запровадимо (ці мита. – Ред.), якщо наші європейські партнери приєднаються до нас", – сказав Бессент журналістам у Вашингтоні 15 жовтня.

Зазначається, що ця стратегія передбачає запровадження 500-відсоткового мита на імпорт з Китаю, а отримані кошти будуть використані на придбання зброї для української армії.

"План розроблений для того, щоб чинити максимальний економічний тиск на російського диктатора Володимира Путіна, військова машина якого залежить від підтримки Китаю, щоб той сідав за стіл переговорів з Трампом та Зеленським", – пише видання.

Водночас дипломатичні співрозмовники у Вашингтоні розповіли The Telegraph, що ідея санкцій проти Китаю за купівлю російської нафти раніше стикалася з перешкодами з боку європейських урядів.