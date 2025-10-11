Трамп заявив, що США запроваджують 100% мита на товари з Китаю

Додаткові 100% мита на товари з Китаю набудуть чинності з 1 листопада 2025 року, заявив Трамп

Дональд Трамп (Фото: EPA)

США запроваджують 100% мита на товари з Китаю та експортний контроль на усе критично важливе програмне забезпечення. Про це заявив президент Штатів Дональд Трамп у своїй соцмережі Truth Social.

За словами Трампа, нові обмеження набудуть чинності з 1 листопада 2025 року або раніше, якщо Китай "вживатиме подальших агресивних кроків" у торговельній політиці.

Також з 1 листопада Сполучені Штати запроваджують експортний контроль на все критично важливе програмне забезпечення.

Трамп заявив, що це рішення стало відповіддю на "надзвичайно агресивну позицію" Пекіна.

"Щойно стало відомо, що Китай зайняв надзвичайно агресивну позицію у сфері торгівлі, надіславши світу вкрай ворожий лист, в якому заявив, що з 1 листопада 2025 року запровадить масштабний експортний контроль практично на всю продукцію, що виробляється ним, а також на деякі товари, вироблені не ним", – написав президент США.

Трамп зауважив, що це зачіпає всі країни без винятку і, очевидно, є планом, який Китай розробив багато років тому.

"Це абсолютно нечувано у міжнародній торгівлі та є моральною ганьбою у відносинах з іншими країнами", – написав він.

Трамп також підкреслив, що Вашингтон запровадить 100% тарифи виключно від імені США, не очікуючи аналогічних дій від інших держав.