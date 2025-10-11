Трамп заявил, что США вводят 100% пошлины на товары из Китая

Дополнительные 100% пошлины на товары из Китая вступят в силу с 1 ноября 2025 года, заявил Трамп

Дональд Трамп (Фото: EPA)

США вводят 100% пошлины на товары из Китая и экспортный контроль на все критически важное программное обеспечение. Об этом заявил президент Штатов Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social.

По словам Трампа, новые ограничения вступят в силу с 1 ноября 2025 года или раньше, если Китай "предпримет дальнейшие агрессивные шаги" в торговой политике.

Также с 1 ноября Соединенные Штаты вводят экспортный контроль на все критически важное программное обеспечение.

Трамп заявил, что это решение стало ответом на "чрезвычайно агрессивную позицию" Пекина.

"Только что стало известно, что Китай занял чрезвычайно агрессивную позицию в сфере торговли, направив миру крайне враждебное письмо, в котором заявил, что с 1 ноября 2025 года введет масштабный экспортный контроль практически на всю производимую им продукцию, а также на некоторые товары, произведенные не им", – написал президент США.

Трамп отметил, что это затрагивает все страны без исключения и, очевидно, является планом, который Китай разработал много лет назад.

"Это совершенно неслыханно в международной торговле и является моральным позором в отношениях с другими странами", – написал он.

Трамп также подчеркнул, что Вашингтон введет 100% тарифы исключительно от имени США, не ожидая аналогичных действий от других государств.