The Telegraph: Трамп работает над созданием фонда победы Украины

Дональд Трамп (Фото: EPA)

Президент США Дональд Трамп работает над созданием фонда победы Украины, который будет финансироваться за счет новых тарифов против Китая. Об этом сообщает The Telegraph.

Издание отмечает, что Трамп поручил министру финансов США Скотту Бессенту представить этот план европейским коллегам накануне визита президента Владимира Зеленского в Вашингтон 17 октября.

"Президент Трамп поручил послу и мне передать нашим европейским союзникам, что мы поддержим введение "пошлины на российскую нефть" против Китая или "пошлины ради украинской победы" против Китая. Но наши украинские или европейские союзники должны быть готовы следовать за нами. Мы введем (эти пошлины. – Ред.), если наши европейские партнеры присоединятся к нам", – сказал Бессент журналистам в Вашингтоне 15 октября.

Отмечается, что эта стратегия предусматривает введение 500-процентной пошлины на импорт из Китая, а полученные средства будут использованы на приобретение оружия для украинской армии.

"План разработан для того, чтобы оказать максимальное экономическое давление на российского диктатора Владимира Путина, военная машина которого зависит от поддержки Китая, чтобы тот садился за стол переговоров с Трампом и Зеленским", – пишет издание.

В то же время дипломатические собеседники в Вашингтоне рассказали The Telegraph, что идея санкций против Китая за покупку российской нефти ранее сталкивалась с препятствиями со стороны европейских правительств.