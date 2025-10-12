Зеленський після дзвінка з Трампом: РФ боїться, що американці можуть дати нам Tomahawk – це сигнал

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Країна-агресор РФ боїться передання Україні американських далекобійних ракет Tomahawk – це свідчить, що такий тиск може допомогти із закінченням війни. Про це заявив президент Володимир Зеленський у відеозверненні після телефонного дзвінка з керівником США Дональдом Трампом.

"Щойно я говорив із президентом Трампом – і це вже вдруге цими днями. Детально працюємо з Америкою, щоб посилити нас – нашу протиповітряну оборону, усі наші можливості захисту: "Петріоти" передусім, інші системи, також наші активні дії, нашу далекобійність. Ми бачимо та чуємо, що Росія боїться, що американці можуть дати нам "Томагавки", це сигнал, що саме такий тиск може спрацювати для миру", – розповів глава української держави.

Кремль неодноразово негативно висловлювався щодо можливості передання Tomahawk Україні. Так, 3 жовтня російський диктатор Володимир Путін стверджував, що застосування цього озброєння нібито неможливо без участі американських військових – і це призведе до "якісно нового етапу ескалації" між Москвою та Вашингтоном.

Уже 12 жовтня речник диктатора Дмитро Пєсков заявив, що російський режим "ретельно фіксує" заяви про Tomahawk, зазначивши, що тема можливих постачань цих ракет "викликає крайню стурбованість у Москви". Водночас чиновник вчергове сказав, що це озброєння буцімто "не може змінити стан справ на фронті".

"Ми домовились із президентом Трампом, що наші команди, наші військові займатимуться всім тим, що ми обговорили. І в тому числі це стосується енергетики, газу. Я дякую. Розраховуємо на результат", – також зазначив Зеленський після дзвінка з Трампом 12 жовтня

Інших подробиць щодо Tomahawk він не навів.

Це була друга розмова президентів України та США за два дні. Після першого дзвінка, 11 жовтня, двоє анонімних співрозмовників медіа Axios стверджували, що глави держав говорили про можливість отримання Україною Tomahawk. Однак офіційно сторони про це не повідомляли.