Зеленський і Трамп говорили про далекобійні Tomahawk – Axios
Під час дзвінка 11 жовтня президенти України й США Володимир Зеленський та Дональд Трамп обговорили можливість отримання Україною далекобійних ракет Tomahawk. Про це заявляє американське медіа Axios з посиланням на двох поінформованих анонімних співрозмовників.
Водночас вони не повідомили, чи було ухвалене остаточне рішення щодо цього озброєння.
Один зі співбесідників зауважив, що дзвінок між Зеленським і Трампом тривав близько 30 хвилин.
Білий дім поки не відповів на запит Axios про коментар.
У своїй заяві після розмови Зеленський не згадував про Tomahawk.
Глава держави повідомив, що поінформував колегу про удари Росії по енергетичній інфраструктурі, й подякував американському президенту за "готовність підтримати нас".
За словами Зеленського, вони з Трампом обговорили можливості посилити українську ППО і домовленості, які країни готують стосовно цього.
Також керівник України акцентував, що потрібна готовність окупантів брати участь у справжній дипломатії.
"Завдяки силі це можна забезпечити. Дякую, пане президенте!" – підсумовував Зеленський.
- 28 вересня американський віцепрезидент Венс заявив, що його країна веде переговори стосовно продажу Tomahawk європейським партнерам для передання Україні.
- 6 жовтня глава США заявив, що "практично ухвалив рішення" про постачання Україні таких ракет.
- 8 жовтня президент Зеленський повідомив, що Трамп не відмовив Україні у переданні Tomahawk.
- 10 жовтня речник МЗС Тихий зазначив, що Київ та Вашингтон узгоджують деталі та нюанси можливого отримання Україною такого озброєння.
Коментарі (0)