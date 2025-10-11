Зеленський і Трамп говорили про далекобійні Tomahawk – Axios

Співрозмовники медіа не повідомили, чи ухвалили Штати остаточне рішення про передання цієї зброї Україні

Володимир Зеленський та Дональд Трамп під час зустрічі у Білому домі 18 серпня 2025 року (Фото: AARON SCHWARTZ / EPA)

Під час дзвінка 11 жовтня президенти України й США Володимир Зеленський та Дональд Трамп обговорили можливість отримання Україною далекобійних ракет Tomahawk. Про це заявляє американське медіа Axios з посиланням на двох поінформованих анонімних співрозмовників.

Водночас вони не повідомили, чи було ухвалене остаточне рішення щодо цього озброєння.

Один зі співбесідників зауважив, що дзвінок між Зеленським і Трампом тривав близько 30 хвилин.

Білий дім поки не відповів на запит Axios про коментар.

У своїй заяві після розмови Зеленський не згадував про Tomahawk.

Глава держави повідомив, що поінформував колегу про удари Росії по енергетичній інфраструктурі, й подякував американському президенту за "готовність підтримати нас".

За словами Зеленського, вони з Трампом обговорили можливості посилити українську ППО і домовленості, які країни готують стосовно цього.

Також керівник України акцентував, що потрібна готовність окупантів брати участь у справжній дипломатії.

"Завдяки силі це можна забезпечити. Дякую, пане президенте!" – підсумовував Зеленський.