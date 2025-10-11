Зеленський поінформував Трампа про удари РФ по енергетиці – говорили про посилення ППО

Зеленський поінформував Трампа про удари РФ по енергетиці – говорили про посилення ППОоновлено
Президент Володимир Зеленський у телефонному дзвінку повідомив американському колезі Дональду Трампу про удари Росії по енергетичній інфраструктурі – політики обговорили можливості з посилення протиповітряної оборони України. Про це глава держави повідомив у своїх соцмережах після розмови.
"Президент Зеленський зараз говорить з президентом Трампом", – повідомив спочатку керівник Офісу президента Андрій Єрмак о 15:19.
ОНОВЛЕНО о 16:12. "Хороша розмова, дуже продуктивна. Я привітав президента Трампа з успіхом й угодою для Близького Сходу, яку він реально забезпечив, і це сильний результат. І якщо вдається зупинити війну в тому регіоні, точно інші війни можуть бути зупинені, в тому числі й ця російська війна", – написав Зеленський.
Він розповів, що під час дзвінка поінформував американського колегу про удари РФ по енергетиці України. Також Зеленський подякував Трампу за "готовність підтримати нас".
Сторони обговорили можливості посилити українську ППО і домовленості, які країни готують стосовно цього.
"Є хороші варіанти, сильні ідеї, як реально посилити нас", – зауважив керівник України.
Глава держави наголосив, що необхідна готовність росіян брати участь у справжній дипломатії: "Завдяки силі це можна забезпечити. Дякую, пане президенте!"
- Востаннє Зеленський та Трамп зустрічалися на полях Генасамблеї ООН у Нью-Йорку 23 вересня. Після переговорів керівник Штатів вперше заявив, що Україна може відвоювати всі свої території за підтримки ЄС, а от Росія перебуває у великій економічній біді.
- Згодом український президент зазначив, що був "приємно здивований" цими словами, але визнав, що Трамп може змінити свою думку.
- Нова розмова Зеленського з його американським колегою відбувся на тлі переговорів України та США стосовно можливого передання Києву далекобійних ракет Tomahawk.
