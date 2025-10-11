Зеленський поінформував Трампа про удари РФ по енергетиці – говорили про посилення ППО

Глава держави подякував президенту США за "готовність підтримати нас" після російських атак

Володимир Зеленський та Дональд Трамп під час зустрічі 23 вересня 2025 року (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський у телефонному дзвінку повідомив американському колезі Дональду Трампу про удари Росії по енергетичній інфраструктурі – політики обговорили можливості з посилення протиповітряної оборони України. Про це глава держави повідомив у своїх соцмережах після розмови.

"Президент Зеленський зараз говорить з президентом Трампом", – повідомив спочатку керівник Офісу президента Андрій Єрмак о 15:19.

ОНОВЛЕНО о 16:12. "Хороша розмова, дуже продуктивна. Я привітав президента Трампа з успіхом й угодою для Близького Сходу, яку він реально забезпечив, і це сильний результат. І якщо вдається зупинити війну в тому регіоні, точно інші війни можуть бути зупинені, в тому числі й ця російська війна", – написав Зеленський.

Він розповів, що під час дзвінка поінформував американського колегу про удари РФ по енергетиці України. Також Зеленський подякував Трампу за "готовність підтримати нас".

Сторони обговорили можливості посилити українську ППО і домовленості, які країни готують стосовно цього.

"Є хороші варіанти, сильні ідеї, як реально посилити нас", – зауважив керівник України.

Глава держави наголосив, що необхідна готовність росіян брати участь у справжній дипломатії: "Завдяки силі це можна забезпечити. Дякую, пане президенте!"