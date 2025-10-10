В Україні 203 ключові обʼєкти, які треба захищати ППО – Зеленський
Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

В Україні недостатньо систем протиповітряної оборони, адже потрібно прикрити щонайменше 203 ключові об’єкти критичної інфраструктури. Про це на брифінгу повідомив президент Володимир Зеленський, передає кореспондентка LIGA.net.

"Без зайвих деталей, щоб не готувати ворога. Я сьогодні дивлюсь на Ставці, 203 ключових об’єкти України, які нам потрібно захищати ППО", – сказав Зеленський.

Він уточнив, що не буде розповідати, скільки в Україні є систем і що вдалося зробити в цій сфері.

"Але ви зрозумійте, що це 203. Об’єктів набагато більше. Але я говорю про ключові. Енергетична, газова система, водопостачання тощо", – уточнив глава держави.

Він додав, що це серйозний виклик, але висловив упевненість, що "ми правильно йдемо, правильно рухаємось".

"Але точно хочеться робити це не наодинці. Щоб партнери нас підтримували більше діями, менше – словами", – сказав президент.

Читайте також
Зеленський незадоволений захистом ТЕЦ у Києві від атак росіян: Питання не тільки в ППО
Володимир Зеленськийвійнаенергетикаппо