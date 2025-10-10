В Україні 203 ключові обʼєкти, які треба захищати ППО – Зеленський

Президент хоче, щоб партнери підтримували більше діями, менше – словами

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

В Україні недостатньо систем протиповітряної оборони, адже потрібно прикрити щонайменше 203 ключові об’єкти критичної інфраструктури. Про це на брифінгу повідомив президент Володимир Зеленський, передає кореспондентка LIGA.net.

"Без зайвих деталей, щоб не готувати ворога. Я сьогодні дивлюсь на Ставці, 203 ключових об’єкти України, які нам потрібно захищати ППО", – сказав Зеленський.

Він уточнив, що не буде розповідати, скільки в Україні є систем і що вдалося зробити в цій сфері.

"Але ви зрозумійте, що це 203. Об’єктів набагато більше. Але я говорю про ключові. Енергетична, газова система, водопостачання тощо", – уточнив глава держави.

Він додав, що це серйозний виклик, але висловив упевненість, що "ми правильно йдемо, правильно рухаємось".

"Але точно хочеться робити це не наодинці. Щоб партнери нас підтримували більше діями, менше – словами", – сказав президент.

Президент вважає, що метеоумови знизили ефективність відбиття російської атаки на 20-30%. Удар 10 жовтня, за його словами, був сильним, але "не смертельним" – ворог запустив понад 450 дронів і понад три десятки ракет.

У низці областей після обстрілу почали діяти аварійні відключення, а станом на 20:30 у Києві повністю відновили водопостачання після атаки, проте світло повернули ще не всім.