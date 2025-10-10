Зеленський вважає, що метеоумови знизили відбиття російської атаки на 20-30%

Президент заявив, що російський удар 10 жовтня був сильним, але не смертельним

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Метеоумови знизили ефективність відбиття російської атаки орієнтовно на третину, вважає президент Володимир Зеленський. Таку думку він висловив на брифінгу, передає кореспондентка LIGA.net.

Глава держави, коментуючи нічну атаку, розповів, що основний удар був у чотири регіони. Він додав, що це не перший такий удар.

"Я б сказав, що метеоумови десь зменшили відбиття наше, я вважаю, десь відсотків на 20-30. Я думаю, що це дало такий ефект", – пояснив Зеленський.

На його думку, це удар сильний, але "точно не смертельний". Президент висловив надію на швидке відновлення електропостачання.

На тлі чергової масованої атаки Зеленський заявив, що партнери мають допомагати Україні, а Сполучені Штати – "вгомонити" російського диктатора Володимира Путіна.