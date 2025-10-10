Зеленський вважає, що метеоумови знизили відбиття російської атаки на 20-30%
Тетяна Ланчуковська
Редакторка новин LIGA.net
Маріам Оганнисян
спеціальна кореспондентка LIGA.net
Метеоумови знизили ефективність відбиття російської атаки орієнтовно на третину, вважає президент Володимир Зеленський. Таку думку він висловив на брифінгу, передає кореспондентка LIGA.net.
Глава держави, коментуючи нічну атаку, розповів, що основний удар був у чотири регіони. Він додав, що це не перший такий удар.
"Я б сказав, що метеоумови десь зменшили відбиття наше, я вважаю, десь відсотків на 20-30. Я думаю, що це дало такий ефект", – пояснив Зеленський.
На його думку, це удар сильний, але "точно не смертельний". Президент висловив надію на швидке відновлення електропостачання.
На тлі чергової масованої атаки Зеленський заявив, що партнери мають допомагати Україні, а Сполучені Штати – "вгомонити" російського диктатора Володимира Путіна.
- У ніч проти 10 жовтня Росія масовано атакувала об’єкти критичної інфраструктури України, запустивши понад 450 дронів і більш ніж три десятки ракет.
- В областях почали діяти аварійні відключення.
