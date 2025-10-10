Кличко: Прогнозують нову атаку. Запасіться їжею, ліками та водою

Росія не зупиняється та продовжує атаки, мер столиці попросив містян підготуватися до майбутніх атак

Віталій Кличко (Фото: t.me/vitaliy_klitschko)

Міський голова Києва Віталій Кличко закликав містян зробити запаси їжі та води – найближчими днями, за його словами, прогнозують нову атаку. Про це він повідомив у своєму Телеграм-каналі.

Він порадив також підготувати аптечку та теплі речі, зарядити пристрої автономного живлення. Також закликав містян не ігнорувати сигнали тривоги.

"Ситуація складна. І давайте говорити правду, а не займатися самозаспокоєнням. Бо ворог не зупиняється. Найближчими днями прогнозують нову атаку... Я звертаюся до мешканців Києва максимально зосередитися і діяти прагматично", – наголосив Кличко.

Він зазначив, що усі міські служби працюють цілодобово та в посиленому режимі, щоб відновити стабільну роботу систем життєзабезпечення міста. Станом на 17:00 світло після нічної атаки вдалося повернути понад 423 000 споживачам, роботи тривають.

Також вдалося відновити водопостачання, система працює у штатному режимі.