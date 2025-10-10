Кличко: Прогнозують нову атаку. Запасіться їжею, ліками та водою
Міський голова Києва Віталій Кличко закликав містян зробити запаси їжі та води – найближчими днями, за його словами, прогнозують нову атаку. Про це він повідомив у своєму Телеграм-каналі.
Він порадив також підготувати аптечку та теплі речі, зарядити пристрої автономного живлення. Також закликав містян не ігнорувати сигнали тривоги.
"Ситуація складна. І давайте говорити правду, а не займатися самозаспокоєнням. Бо ворог не зупиняється. Найближчими днями прогнозують нову атаку... Я звертаюся до мешканців Києва максимально зосередитися і діяти прагматично", – наголосив Кличко.
Він зазначив, що усі міські служби працюють цілодобово та в посиленому режимі, щоб відновити стабільну роботу систем життєзабезпечення міста. Станом на 17:00 світло після нічної атаки вдалося повернути понад 423 000 споживачам, роботи тривають.
Також вдалося відновити водопостачання, система працює у штатному режимі.
- У ніч проти 10 жовтня Росія масовано атакувала об'єкти критичної інфраструктури України, запустивши понад 450 дронів і понад три десятки ракет.
- У Сумській, Полтавській, Чернігівській, Київській областях почали діяти аварійні відключення. У містах також збільшили кількість патрулів після російського обстрілу.
- Голова МЗС Польщі запропонував допомогу Україні та зазначив, що поляки за те, щоб збивати ракети та дрони над країною, але рішення має ухвалити НАТО.
