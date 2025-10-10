У Києві та інших містах збільшено кількість патрулів після російського обстрілу
Після масованої ракетно-дронової атаки Росії на українську енергетику збільшено кількість патрулів поліції на вулицях і в транспорті у Києві та інших областях. Про це повідомили прем’єр-міністерка Юлія Свириденко та столична поліція.
Правоохоронці наголосили, що працівники поліції, спецпризначенці, вибухотехніки, кінологи та інші служби залучені, аби забезпечити безпеку громадян, оперативно реагувати на виклики та допомагати жителям у надзвичайних ситуаціях, що можуть виникнути в умовах відключення електроенергії.
Збільшена кількість піших та автомобільних патрулів на вулицях Києва.
Тут – контакти поліції Києва у WhatsApp, Viber та Telegram на випадок відсутності мобільного зв’язку.
- У ніч проти 10 жовтня Росія масовано атакувала об’єкти критичної інфраструктури України, запустивши понад 450 дронів і більш ніж три десятки ракет.
- В областях почали діяти аварійні відключення.
