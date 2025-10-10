У Києві та інших містах збільшено кількість патрулів після російського обстрілу

Правоохоронці та інші служби залучені, щоб оперативно реагувати на можливі надзвичайні ситуації в умовах екстрених відключень світла

Фото: поліція Києва

Після масованої ракетно-дронової атаки Росії на українську енергетику збільшено кількість патрулів поліції на вулицях і в транспорті у Києві та інших областях. Про це повідомили прем’єр-міністерка Юлія Свириденко та столична поліція.

Правоохоронці наголосили, що працівники поліції, спецпризначенці, вибухотехніки, кінологи та інші служби залучені, аби забезпечити безпеку громадян, оперативно реагувати на виклики та допомагати жителям у надзвичайних ситуаціях, що можуть виникнути в умовах відключення електроенергії.

Збільшена кількість піших та автомобільних патрулів на вулицях Києва.

Тут – контакти поліції Києва у WhatsApp, Viber та Telegram на випадок відсутності мобільного зв’язку.