В Киеве и других городах увеличено количество патрулей после российского обстрела

Правоохранители и другие службы задействованы, чтобы оперативно реагировать на возможные чрезвычайные ситуации в условиях экстренных отключений света

Фото: полиция Киева

После массированной ракетно-дроновой атаки России на украинскую энергетику увеличено количество патрулей полиции на улицах и в транспорте в Киеве и других областях. Об этом сообщили премьер-министр Юлия Свириденко и столичная полиция.

Правоохранители отметили, что сотрудники полиции, спецназовцы, взрывотехники, кинологи и другие службы задействованы, чтобы обеспечить безопасность граждан, оперативно реагировать на вызовы и помогать жителям в чрезвычайных ситуациях, которые могут возникнуть в условиях отключения электроэнергии.

Увеличено количество пеших и автомобильных патрулей на улицах Киева.

Здесь – контакты полиции Киева в WhatsApp, Viber и Telegram на случай отсутствия мобильной связи.