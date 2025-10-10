В Киеве и других городах увеличено количество патрулей после российского обстрела
После массированной ракетно-дроновой атаки России на украинскую энергетику увеличено количество патрулей полиции на улицах и в транспорте в Киеве и других областях. Об этом сообщили премьер-министр Юлия Свириденко и столичная полиция.
Правоохранители отметили, что сотрудники полиции, спецназовцы, взрывотехники, кинологи и другие службы задействованы, чтобы обеспечить безопасность граждан, оперативно реагировать на вызовы и помогать жителям в чрезвычайных ситуациях, которые могут возникнуть в условиях отключения электроэнергии.
Увеличено количество пеших и автомобильных патрулей на улицах Киева.
Здесь – контакты полиции Киева в WhatsApp, Viber и Telegram на случай отсутствия мобильной связи.
- В ночь на 10 октября Россия массированно атаковала объекты критической инфраструктуры Украины, запустив более 450 дронов и более трех десятков ракет.
- По областям начали действовать аварийные отключения.
Комментарии (0)