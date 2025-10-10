В Украине начались экстренные отключения света после российских ударов по энергетике
После массированной российской ракетно-дроновой атаки в ряде украинских областей вводят аварийные графики отключений. Об этом сообщают местные облэнерго и представители власти.
Так, из-за российских ударов по энергетике на территории Сумской области введены графики аварийных отключений. Они действуют для 10 очередей потребителей.
Также действуют экстренные отключения в Полтавской области. Поврежден объект энергетической инфраструктуры в Кременчугском районе. Без света осталось 16 578 домов и 800 юридических абонентов.
В Киевской области обесточены около 28 000 семей Броварского и Бориспольского районов.
Объекты критической и социальной инфраструктуры переводят на генераторы.
Госслужба по чрезвычайным ситуациям сообщила, что ночью в Броварах обломки вражеского БпЛА упали на двухэтажное здание минимаркета. В результате произошел пожар и частичное разрушение сооружения.
Также, по данным ОВА, повреждены три многоэтажных дома, четыре продуктовых киоска, два автомобиля уничтожены и два повреждены. В многоэтажках из-за взрывной волны посечены фасады и выбиты окна.
В Кировоградской области из-за атаки - отключение водонасосной станции ОКВП "Днепр-Кировоград" в Светловодске. Сейчас давление в водосети снизилось, система работает в экономном режиме.
Днепропетровскую область Россия массированно атаковала БпЛА и ракетами, сообщил глава ОВА Сергей Лысак.
Взрывы раздавались в Днепре, Каменском, в Криворожье. Под ударом была энергетическая инфраструктура, возникли пожары.
В Кривом Роге – трое пострадавших из-за ракетного удара.
Горело и в Украинской общине Синельниковского района. Огонь охватил комбайн, грузовик, хозяйственную постройку.
В Николаевской общине из-за попадания БпЛА загорелся частный дом.
В Черкасской области есть последствия для инфраструктуры. За помощью к медикам обратились три человека.
