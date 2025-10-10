Россия более шести часов атаковала Запорожье и убила ребенка. Перекрыта ДнепроГЭС

Россия более шести часов атаковала Запорожье и убила ребенка. Перекрыта ДнепроГЭСдополнено
В ночь на 10 октября Россия устроила массированную атаку на Запорожье, нанося удары в течение как минимум шести часов. В результате атаки погиб ребенок, сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.
"Уже более шести часов Запорожье находится под массированной атакой врага", – написал Федоров в 05:16.
Оккупанты атаковали объекты энергетической инфраструктуры.
По состоянию на утро в городе перекрыт проезд по плотине ДнепроГЭС.
Федоров отметил, что это предупредительные меры и движение будет восстановлено, как только позволит ситуация с безопасностью.
Пострадали три человека, но впоследствии стало известно о гибели в больнице одного из них – семилетнего мальчика. Еще один пострадавший – 45-летний мужчина – в тяжелом состоянии.
Россияне атаковали частный сектор и объекты инфраструктуры, произошло несколько возгораний.
Согласно сообщениям Воздушных сил и мониторинговых каналов, по городу били российские беспилотники, управляемые авиабомбы и баллистические ракеты.
ДОПОЛНЕНО В 07:30. В Запорожье повреждены газовые объекты в результате вражеских обстрелов, передает Запорожгаз.
Жителей призывают минимально использовать газовые приборы для завершения аварийных работ.
- Также в ночь на 10 октября от российских ударов пострадал Киев: левый берег остался без света.
