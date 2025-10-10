Росія понад шість годин гатила по Запоріжжю і вбила дитину. Перекрито ДніпроГЕС

Запоріжжя цілу ніч і ранок було під ударами "шахедів", КАБів і ракет. Пошкоджено газові об'єкти

Фото: Telegram / ivan_fedorov_zp

У ніч проти 10 жовтня Росія влаштувала масовану атаку на Запоріжжя, завдаючи ударів впродовж щонайменше шести годин. Внаслідок атаки загинула дитина, повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Вже понад шість годин Запоріжжя перебуває під масованою атакою ворога", – написав Федоров о 05:16.

Окупанти атакували об'єкти енергетичної інфраструктури.

Станом на ранок у місті перекрито проїзд греблею ДніпроГЕС.

Федоров наголосив, що це попереджувальні заходи й рух буде поновлено, щойно дозволить безпекова ситуація.

Постраждали три людини, але згодом стало відомо про загибель у лікарні одного із них – семирічного хлопчика. Ще один постраждалий – 45-річний чоловік – у важкому стані.

Росіяни атакували приватний сектор та обʼєкти інфраструктури, сталося кілька займань.

Згідно із повідомленнями Повітряних сил і моніторингових каналів, по місту били російські безпілотники, керовані авіабомби і балістичні ракети.

ДОПОВНЕНО О 07:30. У Запоріжжі пошкоджено газові об'єкти внаслідок ворожих обстрілів, передає Запоріжгаз.

Мешканців закликають мінімально використовувати газові прилади до завершення аварійних робіт.

ДОПОВНЕНО О 08:05. 21 житловий будинок пошкоджено у Запоріжжі внаслідок ворожої атаки. Постраждали об’єкти в Дніпровському та Вознесенівському районах.

ДОПОВНЕНО О 08:47. Тиск в газовій мережі стабілізовано.

Загалом по Запоріжжю цієї ночі ворог спрямовував вісім "шахедів", п'ять ракет і п'ять КАБів.

Фото: Telegram / ivan_fedorov_zp

Фото: Telegram / ivan_fedorov_zp