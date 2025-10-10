Росія масовано атакувала ракетами і дронами Київ: лівий берег без світла – відео

У столиці 12 людей постраждали внаслідок масованих російських ударів, пошкоджено багатоповерхівки й інші об'єкти

Фото: ДСНС

У ніч проти 10 жовтня Росія влаштувала чергову масовану атаку на Україну, зокрема під ударами ракет і дронів був Київ. У столиці є постраждалі, на лівому березі зникло світло і є проблеми з водою. Про це повідомив мер Віталій Кличко.

Атака почалася близько опівночі. Станом на 04:00 було відомо про дев’ятьох постраждалих, п’ятеро із них – у лікарнях.

У результаті ударів по критичній інфраструктурі лівий берег Києва наразі без енергопостачання. Також є проблеми з водопостачанням.

У Печерському районі уламки БпЛА влучили в багатоповерховий будинок. Там палали квартири на кількох поверхах, пожежу загасили.

У Голосіївському районі пошкоджено фасад і вікна на п’ятому поверсі 10-поверхівки. Горіли також автівки у дворі.

У Деснянському, за попередньою інформацією, уламки збитої ракети впали на відкриту територію біля поліклініки.

У Подільському районі – теж падіння уламків на відкритій території.

Тривають роботи над відновленням енергопостачання.

ОНОВЛЕНО О 07:45. Вже 12 постраждалих у Києві, повідомив Кличко. Вісім із них перебувають у лікарнях.