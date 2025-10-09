В Одеській області горів порт, у Чорноморську блекаут – значно пошкоджений енергооб'єкт

В порту Одещини горіли контейнери з цивільним вантажем, а вся Чорноморська громада без електроенергії

Пожежа в одеському порту (Фото: ДСНС)

У ніч проти 9 жовтня Росія атакувала Одеську область ударними дронами, внаслідок чого виникла пожежа в порту. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

За його словами, більшість ворожих дронів знищили сили протиповітряної оборони, однак є пошкодження цивільної, портової та енергетичної інфраструктур.

За даними рятувальників, у порту горіли контейнери з цивільним вантажем. Зокрема, йдеться про рослинну олію і дерев'яні паливні палети. Також сталися пожежі у двох приватних будинках та адміністративній будівлі автозаправки, ще чотири приватні будинки зазнали пошкоджень.

Також, внаслідок пошкодження енергетичної інфраструктури, без електропостачання залишилось понад 30 000 абонентів.

Станом на 08:00 було відомо про п'ятьох постраждалих, усім надали медичну допомогу. Для ліквідації пожеж були залучені 83 рятувальники й чотири добровольці, одне пожежне авто й 18 одиниць іншої техніки.

ДОПОВНЕНО о 09:29. У Чорноморську стався блекаут – відсутнє електропостачання по всій громаді, окрім села Бурлача Балка. Про це повідомив міський голова Василь Гуляєв. За його словами, фахівці ДТЕК вже працюють над відновленням, в місті розгортають пункти незламності.

У Чорноморську також пошкоджено цивільну інфраструктуру й приватні будинки, критична інфраструктура працює на генераторах. Інформації про загиблих немає, однак є постраждалі.

У ДТЕК зазначили, що ворог вчергове атакував їхній енергетичний об’єкт. Пошкодження значні, на ремонт потрібен час.

"Енергетики перезаживлюють обʼєкти критичної інфраструктури та житлові будинки до резервних ліній там, де це технічно можливо", – йдеться у повідомленні.

Пожежа (Фото: ДСНС)

Постраждалий (Фото: ДСНС)

Пожежа (Фото: ДСНС)

Пожежа (Фото: ДСНС)