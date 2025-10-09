Росія запускала "шахеди" по Сумах і атакувала реактивною артилерією передмістя Запоріжжя

Росія запускала "шахеди" по Сумах і атакувала реактивною артилерією передмістя Запоріжжядоповнено
У ніч проти 9 жовтня Росія влаштувала чергову атаку на українські населені пункти. Окупанти запускали "шахеди" та вдарили з реактивної системи залпового вогню по Запорізькому району.
Начальник Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко повідомив, що обласний центр з вечора був під черговою ворожою атакою.
З 22:30 до 01:30 ворог атакував місто попередньо пʼятьма безпілотниками.
Влучання прийшлися не по житловому сектору. Інформація про постраждалих не надходила.
Керівник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров о 23:02 повідомив, що ворог атакував Запорізький район. Внаслідок обстрілу пошкоджено інфраструктурний обʼєкт.
Перед цим Повітряні сили сповістили про швидкісну ціль в бік Запоріжжя, а моніторингові канали уточнювали, що це атака РСЗВ на Кушугум.
Згодом Федоров повідомив, що пошкоджено також приватні будинки, є часткові проблеми з електропостачанням.
Зранку глава ОВА уточнив, що сім обстрілів із РСЗВ накрили Кушугум, Гуляйполе, Новоданилівку та Полтавку.
ДОПОВНЕНО О 07:45. У Запорізькому районі сталося загоряння житлового будинку, пошкоджено газову трубу та лінії електропередач, повідомила Держслужба з надзвичайних ситуацій.
- Увечері 7 жовтня російські війська завдали ракетного удару по одній з теплоелектростанцій компанії "ДТЕК Енерго".
- Також під ударом знову була Укрзалізниця. Внаслідок російських атак ускладнено рух поїздів Ніжинського напрямку, деякі – скасували.
- У Прилуках виникла масштабна пожежа через атаку росіян на нафтобазу.
