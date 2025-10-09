Росія запускала "шахеди" по Сумах і атакувала реактивною артилерією передмістя Запоріжжя

У Запорізькому районі виникли проблеми зі світлом після атаки РФ. Також вночі були влучання БпЛА у Сумах

Наслідки у Запорізькому районі (Фото: t.me/ivan_fedorov_zp)

У ніч проти 9 жовтня Росія влаштувала чергову атаку на українські населені пункти. Окупанти запускали "шахеди" та вдарили з реактивної системи залпового вогню по Запорізькому району.

Начальник Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко повідомив, що обласний центр з вечора був під черговою ворожою атакою.

З 22:30 до 01:30 ворог атакував місто попередньо пʼятьма безпілотниками.

Влучання прийшлися не по житловому сектору. Інформація про постраждалих не надходила.

Керівник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров о 23:02 повідомив, що ворог атакував Запорізький район. Внаслідок обстрілу пошкоджено інфраструктурний обʼєкт.

Перед цим Повітряні сили сповістили про швидкісну ціль в бік Запоріжжя, а моніторингові канали уточнювали, що це атака РСЗВ на Кушугум.

Згодом Федоров повідомив, що пошкоджено також приватні будинки, є часткові проблеми з електропостачанням.

Зранку глава ОВА уточнив, що сім обстрілів із РСЗВ накрили Кушугум, Гуляйполе, Новоданилівку та Полтавку.

ДОПОВНЕНО О 07:45. У Запорізькому районі сталося загоряння житлового будинку, пошкоджено газову трубу та лінії електропередач, повідомила Держслужба з надзвичайних ситуацій.