П'ять поїздів Укрзалізниці тимчасово не курсуватимуть через російські обстріли
Фото: Facebook / Oleksandr.pertsovskyi

Внаслідок російських атак ускладнено рух поїздів Ніжинського напрямку. Деякі потяги затримуються, а деякі – тимчасово не курсуватимуть, повідомила Укрзалізниця.

За зміненим маршрутом курсуватимуть такі поїзди:

→ №46 Ужгород – Харків;

→ №113 Харків – Львів;

→ №786 Київ – Терещенська;

→ №116 Київ – Суми;

→ №779 Суми – Київ;

→ №787 Терещенська – Київ.

Потяги №143/144 Суми – Львів і 45/46 Ужгород – Харків затримуються на дві години.

Тимчасово не курсуватимуть поїзди:

→ №6901 Носівка – Київ (Північна);

→ №6903 Ніжин – Київ-Волинський;

→ №6907 Ніжин – Київ (Північна);

→ №6909 Ніжин – Київ (Північна);

→ №6674 Немішаєве – Святошин.

обстрілБПЛАукрзалізницяшахед