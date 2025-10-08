П'ять поїздів Укрзалізниці тимчасово не курсуватимуть через російські обстріли
Внаслідок російських атак ускладнено рух поїздів Ніжинського напрямку. Деякі потяги затримуються, а деякі – тимчасово не курсуватимуть, повідомила Укрзалізниця.
За зміненим маршрутом курсуватимуть такі поїзди:
→ №46 Ужгород – Харків;
→ №113 Харків – Львів;
→ №786 Київ – Терещенська;
→ №116 Київ – Суми;
→ №779 Суми – Київ;
→ №787 Терещенська – Київ.
Потяги №143/144 Суми – Львів і 45/46 Ужгород – Харків затримуються на дві години.
Тимчасово не курсуватимуть поїзди:
→ №6901 Носівка – Київ (Північна);
→ №6903 Ніжин – Київ-Волинський;
→ №6907 Ніжин – Київ (Північна);
→ №6909 Ніжин – Київ (Північна);
→ №6674 Немішаєве – Святошин.
- Останніми тижнями Росія регулярно б'є по інфраструктурі Укрзалізниці й об'єктах енергетики.
- У ніч проти 7 жовтня РФ атакувала на Полтавщині локомотивне депо, дистанцію енергопостачання, тягові підстанції.
