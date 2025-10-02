Конотоп залишився без світла й води через російські удари
У Сумській області місто Конотоп залишилось без електроенергії та водопостачання внаслідок російського обстрілу. Про це повідомив міський голова Артем Семеніхін.
Він попередив, що через атаку росіян орієнтовно з 09:40 зникне електроенергія по всьому місту. Мета – дати можливість бути зі світлом тим, хто без нього. Води теж поки не буде.
Вночі росіяни також поцілили по залізничній інфраструктурі прикордонних громад на півночі, зокрема в Конотопі.
- Українська критична інфраструктура регулярно потерпає від російських атак.
- 30 вересня Росія вдарила по критичній інфраструктурі у Сумах. Конотопський і Шосткинський райони були тимчасово знеструмлені.
- Ввечері 1 жовтня місто Славутич у Київській області залишилося без електроживлення через черговий російський удар.
