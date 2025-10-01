Росія вдарила по енергооб'єкту в Славутичі: без світла і Чернігівська область
Місто Славутич у Київській області залишилося без електроживлення через чергову російську атаку по енергетичній інфраструктурі. Про це повідомив міський голова Юрій Фомічев.
За його словами, росіяни "підступно залякують" українців перед опалювальним сезоном.
"Погані новини сьогодні. Місто без електроживлення. Наслідки уточнюються, слідкуйте за оголошеннями. Розгортаємо пункти незламності, де можна буде підзарядити телефони, приготувати їжу", – повідомив він.
Внаслідок атаки по місту виникли пожежі, рятувальники намагаються їх загасити. Вода в місті буде по годинах – з 18:00 до 21:00 орієнтовно, живлення буде на системи зв'язку.
Постраждала також і Чернігівська область, повідомив голова обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус. Він зазначив, що частина громад регіону без світла через пошкодження енергообʼєкта у сусідній області.
- 8 вересня президент повідомляв, що Росія знову концентрує удари на енергетиці. Україна б'є у відповідь та продовжить це робити.
- Під прицілом ворога, зокрема, об'єкти на півночі країни. Так, 26 вересня росіяни атакували енергетичні об'єкти у Чернігові та області, через що виникли перебої зі світлом. В обласному центрі не курсували тролейбуси, було припинене водопостачання.
- У ніч проти 30 вересня російські дрони атакували місто Бобровиця на Чернігівщині. Під ударом опинилися промислове підприємство, об’єкти критичної та транспортної інфраструктури. Без світла залишилися понад 26 000 абонентів.
- Того ж дня Росія повторно вдарила по залізниці в Чернігівській області, відбулося знеструмлення на ніжинському напрямку. Зокрема в Носівці дрони влучили в об’єкт критичної інфраструктури, містян попереджали про можливі перебої з водопостачанням.
- У Сумах також Росія вдарила по критичній інфраструктурі, повідомили в обленерго. Конотопський та Шосткинський райони були тимчасово знеструмлені.
