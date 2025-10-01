Росія вдарила по енергооб'єкту в Славутичі: без світла і Чернігівська область

У місті виникли пожежі, енергооб'єкт пошкоджений, наслідки ще з'ясовують

Енергетика (Ілюстративне фото: Depositphotos)

Місто Славутич у Київській області залишилося без електроживлення через чергову російську атаку по енергетичній інфраструктурі. Про це повідомив міський голова Юрій Фомічев.

За його словами, росіяни "підступно залякують" українців перед опалювальним сезоном.

"Погані новини сьогодні. Місто без електроживлення. Наслідки уточнюються, слідкуйте за оголошеннями. Розгортаємо пункти незламності, де можна буде підзарядити телефони, приготувати їжу", – повідомив він.

Внаслідок атаки по місту виникли пожежі, рятувальники намагаються їх загасити. Вода в місті буде по годинах – з 18:00 до 21:00 орієнтовно, живлення буде на системи зв'язку.

Постраждала також і Чернігівська область, повідомив голова обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус. Він зазначив, що частина громад регіону без світла через пошкодження енергообʼєкта у сусідній області.