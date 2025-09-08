Росіяни знову концентрують удари на енергетиці – Зеленський після Ставки

Глава держави зауважив, що на російські атаки "відповіді наші є й будуть, але головне – це стабільність системи"

Володимир Зеленський (Фото: SERGEY DOLZHENKO / EPA)

Президент Володимир Зеленський після засідання Ставки верховного головнокомандувача заявив, що наразі окупанти знову концентрують удари проти української енергетики. Про це глава держави розповів у своєму вечірньому зверненні.

За словами Зеленського, засідання Ставки передусім стосувалося технологічних питань – наявності систем протиповітряної оборони та ракет до них, графіків виробництва й постачання, а також захисту української критичної інфраструктури й перш за все енергетичних об'єктів.

"Росіяни зараз концентрують знову удари проти нашої енергетики. Звісно, відповіді наші на це є й будуть, але головне – це стабільність системи. Були доповіді щодо нашого виробництва дронів: якість дронів, кількісні показники. Я вдячний усім виробникам, які збільшують постачання, зокрема далекобійної зброї", – повідомив керівник України.

Також, додав Зеленський, на Ставці були доповіді стосовно інфраструктури зв’язку в Україні – мобільного зв’язку та захисту мереж: "Принципово, щоб у всіх наших громадах був нормальний доступ для зв’язку, і щодо цього потрібно ще попрацювати відповідним структурам".

Окрім цього президент розповів, що напередодні мав нараду з міністром оборони Денисом Шмигалем щодо деталей забезпечення осені – зими 2025-го й бюджету наступного року.

"Міністр цими днями буде на зустрічі "Рамштайн" – ключові цілі ми визначили. Посилення ППО – ціль номер один для цього "Рамштайну" та загалом наших контактів у Європі та США. Визначили також із міністром пріоритети на 2026 рік. Це стосується як основних засобів, які потрібні Силам оборони, так і коштів. Попереду багато роботи з нашими партнерами", – зауважив глава держави.