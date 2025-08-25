Наступне засідання "Рамштайну" відбудеться 9 вересня у Лондоні
Чергова зустріч у форматі "Рамштайн" запланована на 9 вересня у Лондоні. Про це повідомив речник Міністерства оборони Німеччини у коментарі Суспільному.
Представник німецького уряду заявив, що наразі тривають консультації стосовно порядку денного наступного засідання Контактної групи з питань оборони України.
Він додав, що зустріч відбудеться у "змішаному форматі".
Це буде 30-те засідання міністрів оборони країн, що надають військову допомогу Україні для протидії російської агресії.
Раніше міністр оборони Денис Шмигаль анонсував черговий "Рамштайн" у вересні під головуванням Великої Британії.
- На попередньому засіданні Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн", яке відбулося у липні, Гілі закликав до 50-денної кампанії з озброєння ЗСУ.
- Шмигаль на засіданні заявив, що Україні потрібно $6 млрд, аби покрити дефіцит в оборонних закупівлях на 2025 рік.
Коментарі (0)