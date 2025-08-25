Наступне засідання "Рамштайну" відбудеться 9 вересня у Лондоні

Засідання Контактної групи з питань оборони України відбудеться у 30-й раз

Чергова зустріч у форматі "Рамштайн" запланована на 9 вересня у Лондоні. Про це повідомив речник Міністерства оборони Німеччини у коментарі Суспільному.

Представник німецького уряду заявив, що наразі тривають консультації стосовно порядку денного наступного засідання Контактної групи з питань оборони України.

Він додав, що зустріч відбудеться у "змішаному форматі".

Це буде 30-те засідання міністрів оборони країн, що надають військову допомогу Україні для протидії російської агресії.

Раніше міністр оборони Денис Шмигаль анонсував черговий "Рамштайн" у вересні під головуванням Великої Британії.