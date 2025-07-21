Глава Міноборони Британії на "Рамштайні" закличе до "50-денної кампанії" з озброєння України
Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі на засіданні Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн" має намір закликати до 50-денної кампанії з озброєння України Про це повідомляє The Telegraph із посиланням на заяву британського чиновника.
На засіданні "Рамштайну" Гілі заявить, що Захід повинен знову посилити військову підтримку України, щоб змусити російського диктатора Володимира Путіна до переговорів.
"США запустили відлік 50-денного терміну, протягом якого Путін повинен погодитися на мир або зіткнутися з нищівними економічними санкціями. Як члени Контактної групи з питань оборони України, ми повинні, своєю чергою, розпочати 50-денну кампанію з озброєння України на полі бою та змусити Путіна сісти за стіл переговорів", – заявив міністр.
Як повідомляє видання, на засіданні будуть взяті подальші зобов'язання, зокрема, Німеччина та Велика Британія домовилися закупити більше ракет ППО, використовуючи 170 млн євро фінансування з Берліна.
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