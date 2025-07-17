Білий дім: Росія зіткнеться з санкціями, якщо за 50 днів не припинить вогонь в Україні

Під санкціями США ризикують опинитися також і країни, які купують російську нафту

Керолайн Лівітт (Фото: EPA/JIM LO SCALZO)

Якщо протягом 50 днів, які президент США Дональд Трамп дав Росії, не буде досягнуто припинення вогню в Україні, то вона зіткнеться з санкціями. Про це на брифінгу заявила прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт.

За її словами, Трамп чітко виклав свою позицію щодо цього.

"Росія зіткнеться з різким підвищенням тарифів та вторинними санкціями. Країни, які купують нафту у Росії, також потраплять під санкції", – сказала вона.

У Білому домі вважають, що такі заходи завдадуть серйозної шкоди російській економіці.

Левітт підкреслила, що США прагнуть дипломатичного вирішення повномасштабної війни в Україні.

"Президент хоче, щоб ця війна закінчилася дипломатичним рішенням, він просуває цю ідею, його адміністрація витратила багато часу, намагаючись зупинити вбивства та зберегти життя", – резюмувала прессекретарка Білого дому.