Білий дім: Росія зіткнеться з санкціями, якщо за 50 днів не припинить вогонь в Україні
Якщо протягом 50 днів, які президент США Дональд Трамп дав Росії, не буде досягнуто припинення вогню в Україні, то вона зіткнеться з санкціями. Про це на брифінгу заявила прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт.
За її словами, Трамп чітко виклав свою позицію щодо цього.
"Росія зіткнеться з різким підвищенням тарифів та вторинними санкціями. Країни, які купують нафту у Росії, також потраплять під санкції", – сказала вона.
У Білому домі вважають, що такі заходи завдадуть серйозної шкоди російській економіці.
Левітт підкреслила, що США прагнуть дипломатичного вирішення повномасштабної війни в Україні.
"Президент хоче, щоб ця війна закінчилася дипломатичним рішенням, він просуває цю ідею, його адміністрація витратила багато часу, намагаючись зупинити вбивства та зберегти життя", – резюмувала прессекретарка Білого дому.
- 14 липня Трамп знову відтермінував посилення тиску на Росію, надавши їй 50 днів на укладання мирної угоди. Після цього терміну президент США пригрозив вторинними митами для країн, що купляють у держави-агресора.
- У Латвії закликали Трампа не чекати 50 днів, а запровадити санкції проти Росії негайно. Глава латвійського МЗС наголосила, що немає жодних ознак того, що Путін хоче миру.
Коментарі (0)