У Латвії закликали Трампа ввести санкції проти Росії негайно, а не чекати 50 днів

Немає жодних ознак того, що Путін хоче миру, заявила очільниця латвійської дипломатії

Байба Браже (Фото: RADEK PIETRUSZKA/EPA)

Президент США Дональд Трамп не має чекати 50 днів, щоб запровадити вторинні санкції проти Росії, адже російський диктатор Володимир Путін не збирається припиняти агресію проти України. Про це заявила міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже в кулуарах Аспенського форуму безпеки, повідомляє Politico.

"Розвідувальні дані та загальна оцінка союзників, включно з американцями, узгоджені: немає жодних ознак того, що Путін хоче миру", – сказала вона.

Браже закликала Трампа ввести санкції негайно, адже впевнена, що вони можуть мати реальний вплив на поле бою.

"Ми прагнемо тиску на Росію та послаблення її здатності вести війну. Йдеться не про російський народ. Йдеться про боєздатність Росії та її дії на полі бою, і все це потрібно послабити", – заявила дипломатка.