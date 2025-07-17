В Латвии призвали Трампа ввести санкции против России немедленно, а не ждать 50 дней
Президент США Дональд Трамп не должен ждать 50 дней, чтобы ввести вторичные санкции против России, поскольку российский диктатор Владимир Путин не собирается прекращать агрессию против Украины. Об этом заявила министр иностранных дел Латвии Байба Браже в кулуарах Аспенского форума безопасности, сообщает Politico
"Разведывательные данные и общая оценка союзников, включая американцев, совпадают: нет никаких признаков того, что Путин хочет мира", – сказала она.
Браже призвала Трампа ввести санкции немедленно, поскольку уверена, что они могут оказать реальное влияние на поле боя.
"Мы стремимся к оказанию давления на Россию и ослаблению ее способности вести войну. Речь идет не о российском народе. Речь идет о боеспособности России и ее действиях на поле боя, и все это нужно ослабить", – заявила дипломат.
- 14 июля Трамп снова отложил усиление давления на Россию, предоставив ей 50 дней на заключение мирного соглашения. После истечения этого срока президент США пригрозил вторичными санкциями странам, покупающим продукцию у государства-агрессора.
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