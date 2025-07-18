Наступне засідання "Рамштайну" відбудеться 21 липня
21 липня Велика Британія та Німеччина проведуть чергову зустріч Контактної групи з питань оборони України, на якому очікують участь очільника Пентагону Піта Гегсета. Про це повідомила Об’єднана делегація Великої Британії при НАТО.
Зазначається, що 21 липня Британія та Німеччина співголовуватимуть на черговому засіданні Контактної групи з оборони України, відомої як формат "Рамштайн".
Очікується участь, зокрема, міністра оборони США Піта Гегсета, генсека НАТО Марка Рютте, нового командувача сил НАТО у Європі Алексуса Гринкевича.
Як повідомив генерал-майор Крістіан Фройдінґ, головний координатор німецької військової допомоги Україні, начальник штабу планування в Міністерстві оборони ФРН, нова зустріч щодо допомоги Україні відбудеться в онлайн-форматі.
- Попереднє, 28-ме, засідання "Рамштайну" відбулося 4 червня – на ньому партнери оголосили про нові пакети військової допомоги Україні сукупно на мільярди євро.
- Міністр оборони Умєров повідомив, що Україна та партнери домовилися про створення нової ініціативи щодо інвестицій у виробництво зброї: продукція, виготовлена українськими компаніями за кордоном, постачатиметься до країни під час війни.
- Тоді стало відомо, що у 2025 році Україна отримає 1,3 млрд євро за "данською моделлю" фінансування власного виробництва озброєнь.
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