Наступне засідання "Рамштайну" відбудеться 21 липня

Нове засідання "Рамштайну" відбудеться за участі представників США та НАТО

Джон Гілі та Піт Гегсет (Фото: x.com/UKNATO)

21 липня Велика Британія та Німеччина проведуть чергову зустріч Контактної групи з питань оборони України, на якому очікують участь очільника Пентагону Піта Гегсета. Про це повідомила Об’єднана делегація Великої Британії при НАТО.

Зазначається, що 21 липня Британія та Німеччина співголовуватимуть на черговому засіданні Контактної групи з оборони України, відомої як формат "Рамштайн".

Очікується участь, зокрема, міністра оборони США Піта Гегсета, генсека НАТО Марка Рютте, нового командувача сил НАТО у Європі Алексуса Гринкевича.

Як повідомив генерал-майор Крістіан Фройдінґ, головний координатор німецької військової допомоги Україні, начальник штабу планування в Міністерстві оборони ФРН, нова зустріч щодо допомоги Україні відбудеться в онлайн-форматі.