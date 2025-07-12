У Німеччині анонсували нове засідання "Рамштайну"
Нове засідання контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" відбудеться у найближчі 10 днів. Про це повідомив генерал-майор Крістіан Фройдінґ, головний координатор німецької військової допомоги Україні, начальник штабу планування в Міністерстві оборони ФРН, передає Укрінформ.
"[Засідання відбудеться] в Німеччині, так. Це буде віртуальна зустріч, як міністри вирішили на цю мить. І вона буде під керівництвом Великої Британії та Німеччини, як ми це робили на останніх зустрічах "Рамштайну", – заявив посадовець.
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Він додав, що "Рамштайн" відбудеться впродовж 10 наступних днів.
- Попереднє, 28-ме, засідання "Рамштайну" відбулося 4 червня – на ньому партнери оголосили про нові пакети військової допомоги Україні сукупно на мільярди євро.
- Міністр оборони Умєров повідомив, що Україна та партнери домовилися про створення нової ініціативи щодо інвестицій у виробництво зброї: продукція, виготовлена українськими компаніями за кордоном, постачатиметься до країни під час війни.
- Тоді ж стало відомо, що у 2025 році Україна отримає 1,3 млрд євро за "данською моделлю" фінансування власного виробництва озброєнь.
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