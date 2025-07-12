У Німеччині анонсували нове засідання "Рамштайну"

Крістіан Фройдінґ (Фото: UNITED24)

Нове засідання контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" відбудеться у найближчі 10 днів. Про це повідомив генерал-майор Крістіан Фройдінґ, головний координатор німецької військової допомоги Україні, начальник штабу планування в Міністерстві оборони ФРН, передає Укрінформ.

"[Засідання відбудеться] в Німеччині, так. Це буде віртуальна зустріч, як міністри вирішили на цю мить. І вона буде під керівництвом Великої Британії та Німеччини, як ми це робили на останніх зустрічах "Рамштайну", – заявив посадовець.

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Він додав, що "Рамштайн" відбудеться впродовж 10 наступних днів.