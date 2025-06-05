Глава Пентагону вперше не був на "Рамштайні", але Штати все-таки взяли участь на іншому рівні
Піт Гегсет (Фото: HOW HWEE YOUNG / EPA)

4 червня міністр оборони Сполучених Штатів вперше не взяв участь у засіданні контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн". Водночас Вашингтон був представлений на рівні посла при НАТО Метью Вітакера. Про це розповів глава Пентагону Піт Гегсет під час спілкування з журналістами, передає Радіо Свобода.

Гегсет, відповідаючи на запитання про те, чому його не було на "Рамштайні", зауважив, що у засіданні взяв участь посол Штатів при НАТО.

Читайте також
Божевільна гойдалка. Як "стратегія Трампа" змінює Європу та Україну

Також міністр оборони США подякував Великій Британії та Німеччині за те, що ці країни взяли на себе лідерство у форматі "Рамштайн".

"З самого початку в цій адміністрації [Дональда Трампа] ми співпрацювали з нашими британськими та німецькими колегами, щоб вони взяли на себе керівництво цією контактною групою, що вони й зробили, і я ціную це", – зазначив глава Пентагону.

Читайте також
Війна без США. Як змінилась парадигма протистояння і чому Європі потрібна Україна
Читайте також
Війна без США. Як Європі та Україні створити Стратегічні сили стримування Росії
військова допомогапентагонрамштайнпіт гегсет