Глава Пентагону вперше не був на "Рамштайні", але Штати все-таки взяли участь на іншому рівні

З приходом Трампа до влади Вашингтон працював з Лондоном та Берліном, аби ті взяли на себе лідерство у форматі, пояснив Гегсет

Піт Гегсет (Фото: HOW HWEE YOUNG / EPA)

4 червня міністр оборони Сполучених Штатів вперше не взяв участь у засіданні контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн". Водночас Вашингтон був представлений на рівні посла при НАТО Метью Вітакера. Про це розповів глава Пентагону Піт Гегсет під час спілкування з журналістами, передає Радіо Свобода.

Гегсет, відповідаючи на запитання про те, чому його не було на "Рамштайні", зауважив, що у засіданні взяв участь посол Штатів при НАТО.

Також міністр оборони США подякував Великій Британії та Німеччині за те, що ці країни взяли на себе лідерство у форматі "Рамштайн".

"З самого початку в цій адміністрації [Дональда Трампа] ми співпрацювали з нашими британськими та німецькими колегами, щоб вони взяли на себе керівництво цією контактною групою, що вони й зробили, і я ціную це", – зазначив глава Пентагону.

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