Глава Пентагону вперше не був на "Рамштайні", але Штати все-таки взяли участь на іншому рівні
4 червня міністр оборони Сполучених Штатів вперше не взяв участь у засіданні контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн". Водночас Вашингтон був представлений на рівні посла при НАТО Метью Вітакера. Про це розповів глава Пентагону Піт Гегсет під час спілкування з журналістами, передає Радіо Свобода.
Гегсет, відповідаючи на запитання про те, чому його не було на "Рамштайні", зауважив, що у засіданні взяв участь посол Штатів при НАТО.
Також міністр оборони США подякував Великій Британії та Німеччині за те, що ці країни взяли на себе лідерство у форматі "Рамштайн".
"З самого початку в цій адміністрації [Дональда Трампа] ми співпрацювали з нашими британськими та німецькими колегами, щоб вони взяли на себе керівництво цією контактною групою, що вони й зробили, і я ціную це", – зазначив глава Пентагону.
- 4 червня відбулося 28-ме засідання "Рамштайну", на якому партнери оголосили про нові пакети військової допомоги. Водночас Штати про нову підтримку України не повідомляли.
- Міністр оборони Умєров повідомив, що Україна та партнери домовилися про створення нової ініціативи щодо інвестицій у виробництво зброї. Передбачається, що продукція, виготовлена українськими компаніями за кордоном, постачатиметься в Україну під час війни.
- Також у 2025 році Україна отримає 1,3 млрд євро за "данською моделлю" фінансування власного виробництва озброєнь.