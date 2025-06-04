Морські пакети допомоги, сотні тисяч дронів та ППО: Умєров підбив підсумки "Рамштайну"

Міністр оборони розповів про пакети військової допомоги, які виділили союзники на 28-му засіданні у форматі "Рамштайн"

Фото: Міноборони

4 червня відбулося 28-ме засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн", на якому союзники оголосили про нові пакети військової допомоги. Міністр оборони Рустем Умєров підбив підсумки.

"Маємо значні результати – у 2025 році безпекова допомога перевищить показники всіх попередніх років повномасштабної війни", – написав очільник оборонного відомства.

За підсумками зустрічі союзники України оголосили про нові пакети допомоги та інші кроки підтримки:

→ Велика Британія оголосила рекордну допомогу на постачання дронів – 350 млн фунтів, що дозволить передати Україні 100 000 дронів у 2025 році. Загалом у 2025 році британська військова підтримка становить 4,5 млрд фунтів, з яких 247 млн фунтів буде спрямовано на підготовку Збройних Сил України.

→ Німеччина схвалила новий пакет військової допомоги на 5 млрд євро, який вже затвердив Бундестаг. До нього входить фінансування виробництва далекобійного озброєння в Україні, передавання систем ППО, зброї та боєприпасів.

→ Нідерланди надають пакет допомоги вартістю 400 млн євро, до якого входять протимінний корабель, катери та морські дрони.

→ Бельгія оголосила довгострокову ініціативу. Йдеться про щорічну допомогу Україні в розмірі 1 млрд євро до 2029 року, а також передання протимінного корабля.

→ Норвегія виділяє $700 млн на дрони з фокусом на підтримку українського оборонно-промислового комплексу, $50 млн – до фонду NSATU Trust Fund.

→ Канада надає $45 млн на дрони, засоби РЕБ, IT-рішення, а також броньовані машини Coyote та Bison.

→ Швеція виділяє 440 млн євро на міжнародні програми із закупівлі артилерійських боєприпасів, дронів та іншого озброєння для України.