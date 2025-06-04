Морські пакети допомоги, сотні тисяч дронів та ППО: Умєров підбив підсумки "Рамштайну"
4 червня відбулося 28-ме засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн", на якому союзники оголосили про нові пакети військової допомоги. Міністр оборони Рустем Умєров підбив підсумки.
"Маємо значні результати – у 2025 році безпекова допомога перевищить показники всіх попередніх років повномасштабної війни", – написав очільник оборонного відомства.
За підсумками зустрічі союзники України оголосили про нові пакети допомоги та інші кроки підтримки:
→ Велика Британія оголосила рекордну допомогу на постачання дронів – 350 млн фунтів, що дозволить передати Україні 100 000 дронів у 2025 році. Загалом у 2025 році британська військова підтримка становить 4,5 млрд фунтів, з яких 247 млн фунтів буде спрямовано на підготовку Збройних Сил України.
→ Німеччина схвалила новий пакет військової допомоги на 5 млрд євро, який вже затвердив Бундестаг. До нього входить фінансування виробництва далекобійного озброєння в Україні, передавання систем ППО, зброї та боєприпасів.
→ Нідерланди надають пакет допомоги вартістю 400 млн євро, до якого входять протимінний корабель, катери та морські дрони.
→ Бельгія оголосила довгострокову ініціативу. Йдеться про щорічну допомогу Україні в розмірі 1 млрд євро до 2029 року, а також передання протимінного корабля.
→ Норвегія виділяє $700 млн на дрони з фокусом на підтримку українського оборонно-промислового комплексу, $50 млн – до фонду NSATU Trust Fund.
→ Канада надає $45 млн на дрони, засоби РЕБ, IT-рішення, а також броньовані машини Coyote та Bison.
→ Швеція виділяє 440 млн євро на міжнародні програми із закупівлі артилерійських боєприпасів, дронів та іншого озброєння для України.
- Попереднє засідання у форматі "Рамштайн" відбулося 11 квітня. На ньому оголосили про рекордний обсяг допомоги Україні – понад 21 млрд євро (близько $23,85 млрд).
- Зеленський, виступаючи на заході, закликав партнерів надати Україні 10 систем протиповітряної оборони Patriot.