Україна отримає від "Рамштайну" рекордні 21 млрд євро військової допомоги
На засіданні у форматі "Рамштайн" 11 квітня оголосили про рекордний обсяг допомоги Україні — понад 21 млрд євро (близько $23,85 млрд). Про це на пресконференції заявив міністр оборони Великої Британії Джон Гілі.
"Нова допомога в рамках групи у форматі "Рамштайн", оголошена сьогодні, перевищує 21 млрд євро. Це рекордна підтримка у військовій допомозі Україні", — сказав він.
Гілі додав, що найбільшим цьогорічним внеском є 4,5 млрд фунтів стерлінгів від Великої Британії.
Глава британського Міноборони також вважає, що 2025 рік є вирішальним для російсько-української війни. За його словами, першочерговим завданням для міністрів оборони країн Заходу є постачання термінової військової допомоги Україні.
- Перед початком засідання Контактної групи з питань оборони України 11 квітня міністр оборони Німеччини Пісторіус анонсував новий пакет військової допомоги. Він міститиме, зокрема, чотири додаткові системи ППО IRIS-T.
- Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна за підсумками "Рамштайну" пріоритетно хоче отримати додаткові системи протиповітряної оборони.
- Німеччина також заявила про створення "коаліції радіоелектронної боротьби" для України у рамках чергового "Рамштайну".