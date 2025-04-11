Україна отримає від "Рамштайну" рекордні 21 млрд євро військової допомоги

На засіданні у форматі "Рамштайн" 11 квітня оголосили про рекордний обсяг допомоги Україні — понад 21 млрд євро (близько $23,85 млрд). Про це на пресконференції заявив міністр оборони Великої Британії Джон Гілі.

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"Нова допомога в рамках групи у форматі "Рамштайн", оголошена сьогодні, перевищує 21 млрд євро. Це рекордна підтримка у військовій допомозі Україні", — сказав він.

Гілі додав, що найбільшим цьогорічним внеском є 4,5 млрд фунтів стерлінгів від Великої Британії.

Глава британського Міноборони також вважає, що 2025 рік є вирішальним для російсько-української війни. За його словами, першочерговим завданням для міністрів оборони країн Заходу є постачання термінової військової допомоги Україні.