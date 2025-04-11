"Важливо, щоб нас почули". Зеленський розповів, чого Україна хоче від "Рамштайну"

Робота української ППО (Фото: Володимир Зеленський)

Президент Володимир Зеленський заявив у соцмережах, що Україна за підсумками "Рамштайну" пріоритетно хоче отримати додаткові системи протиповітряної оборони.

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"Сьогодні в Брюсселі нове засідання "Рамштайну". Наш пріоритет – ППО, і дуже важливо, щоб партнери нас почули", – написав глава держави.

За його словами, українські військові навчилися збивати вже "дуже багато російської зброї терору". Зараз Україні потрібно лише закрити дефіцит ППО, щоб посилити захист неба.

"Партнери можуть у цьому допомогти, а також активізувати реалізацію всіх домовленостей, досягнутих раніше. Patriot, які зараз просто стоять десь на зберіганні в партнерів, мають реально захищати життя", – наголосив Зеленський.