"Важливо, щоб нас почули". Зеленський розповів, чого Україна хоче від "Рамштайну"
Президент Володимир Зеленський заявив у соцмережах, що Україна за підсумками "Рамштайну" пріоритетно хоче отримати додаткові системи протиповітряної оборони.
"Сьогодні в Брюсселі нове засідання "Рамштайну". Наш пріоритет – ППО, і дуже важливо, щоб партнери нас почули", – написав глава держави.
За його словами, українські військові навчилися збивати вже "дуже багато російської зброї терору". Зараз Україні потрібно лише закрити дефіцит ППО, щоб посилити захист неба.
"Партнери можуть у цьому допомогти, а також активізувати реалізацію всіх домовленостей, досягнутих раніше. Patriot, які зараз просто стоять десь на зберіганні в партнерів, мають реально захищати життя", – наголосив Зеленський.
- Перед початком засідання Контактної групи з питань оборони України 11 квітня міністр оборони Німеччини Пісторіус анонсував новий пакет військової допомоги. Він міститиме зокрема чотири додаткові системи ППО IRIS-T.