"Важно, чтобы нас услышали". Зеленский рассказал, чего Украина хочет от "Рамштайна"
Президент Владимир Зеленский заявил в соцсетях, что Украина по итогам "Рамштайна" приоритетно хочет получить дополнительные системы противовоздушной обороны.
"Сегодня в Брюсселе новое заседание "Рамштайна". Наш приоритет – ПВО, и очень важно, чтобы партнеры нас услышали", – написал глава государства.
По его словам, украинские военные научились сбивать уже "очень много российского оружия террора". Сейчас Украине нужно закрыть дефицит ПВО, чтобы усилить защиту неба.
"Партнеры могут в этом помочь, а также активизировать реализацию всех достигнутых ранее договоренностей. Patriot, которые сейчас просто стоят где-то на хранении у партнеров, должны реально защищать жизнь", – подчеркнул Зеленский.
- Перед началом заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины 11 апреля министр обороны Германии Писториус анонсировал новый пакет военной помощи. Он будет включать в себя четыре дополнительных системы ПВО IRIS-T.