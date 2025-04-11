"Важно, чтобы нас услышали". Зеленский рассказал, чего Украина хочет от "Рамштайна"

Работа украинской ПВО (Фото: Владимир Зеленский)

Президент Владимир Зеленский заявил в соцсетях, что Украина по итогам "Рамштайна" приоритетно хочет получить дополнительные системы противовоздушной обороны.

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"Сегодня в Брюсселе новое заседание "Рамштайна". Наш приоритет – ПВО, и очень важно, чтобы партнеры нас услышали", – написал глава государства.

По его словам, украинские военные научились сбивать уже "очень много российского оружия террора". Сейчас Украине нужно закрыть дефицит ПВО, чтобы усилить защиту неба.

"Партнеры могут в этом помочь, а также активизировать реализацию всех достигнутых ранее договоренностей. Patriot, которые сейчас просто стоят где-то на хранении у партнеров, должны реально защищать жизнь", – подчеркнул Зеленский.